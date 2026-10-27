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Makabi iz Tel Aviva ne sedi skrštenih ruku! Izraelski velikan traži pojačanje na bekovskoj poziciji, a na meti se našao Kilijan Hejs, nekadašnji sedmi pik NBA drafta.

Dok se spremaju za okršaj sa Crvenom zvezdom u Beogradskoj areni, u taboru izraelskog kluba rade na rešavanju problema koji im je napravila povreda Ifea Lundberga.

Jedno od imena koje se dovodi u vezu sa Makabijem jeste srpski reprezentativac Nemanja Nedović, a trener Oded Kataš potvrdio je da je bek među opcijama. Ipak, on nije jedini kandidat za dolazak u Tel Aviv!

Prema navodima izraelskog portala "Hadisko", Makabi je već napravio prve korake ka angažovanju francuskog košarkaša Kilijana Hejsa, koji bi u narednim danima mogao da postane novo pojačanje izraelskog kluba.

Nekadašnji sedmi pik NBA drafta na meti Makabija

Hejs je pre šest godina izabran kao sedmi pik na NBA draftu, kada su ga odabrali Detroit Pistonsi. Od mladog Francuza očekivalo se mnogo, ali nije uspeo da se ustali u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

Pored Detroita, nastupao je i za Bruklin Netse i Sakramento Kingse, dok je iskustvo sticao i u Razvojnoj ligi, igrajući za Klivlend Čardž i Long Ajland Netse.

Tokom NBA karijere beležio je prosečno 7,9 poena, pet asistencija i 2,9 skokova po utakmici. Iako nije uspeo da opravda sva očekivanja u Americi, njegove organizatorske sposobnosti i iskustvo mogli bi da budu zanimljivi Makabiju u potrazi za novim bekom.

Makabi ne želi da rizikuje sa Amerikancem bez evropskog iskustva

Izraelski klub navodno želi da angažuje igrača koji već poznaje evropsku košarku, kako bi izbegao dug period prilagođavanja i što pre dobio adekvatno rešenje za bekovsku liniju.

Hejs je evropsku karijeru počeo veoma mlad. Još kao šesnaestogodišnjak debitovao je za francuski Šole, u kojem je proveo dve sezone, pre nego što je prešao u nemački Ulm, gde je takođe igrao dve godine.

Upravo bi mu iskustvo iz evropske košarke moglo dati prednost u odnosu na igrače koji su dosad nastupali isključivo u Americi.

Makabi tako nastavlja potragu za pojačanjem uoči nastavka evroligaške sezone, dok ga već sutra očekuje težak izazov protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni. Ostaje da se vidi da li će Hejs zaista završiti u Tel Avivu ili će izraelski klub pronaći drugo rešenje za problem na bekovskoj poziciji.