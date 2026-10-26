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Nikola Topić mogao bi uskoro da upiše prve minute u novoj NBA sezoni, pošto više nije na listi povređenih igrača Oklahoma Siti Tandera i biće na raspolaganju za duel sa Finiks Sansima.

Mladi srpski plejmejker propustio je prve tri utakmice aktuelne sezone zbog oporavka nakon operacije leđa, ali sada se otvara mogućnost da se vrati na parket i ponovo uhvati takmičarski ritam.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Njegov povratak dolazi u trenutku kada Oklahoma ima ozbiljnih kadrovskih problema. Džejlen Vilijams povredio je nogu u završnici pobede nad Los Anđeles Klipersima rezultatom 108:101, dok su van stroja i Čet Holmgren i Kejson Volas. Pored Topića, za meč sa Finiksom biće dostupan i Tomas Sorber.

Za srpskog reprezentativca ovo bi mogao da bude važan korak nakon izuzetno teškog perioda. Zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta propustio je čitavu sezonu 2024/25, dok je u narednom periodu morao da se suoči i sa lečenjem raka testisa, zbog čega je odigrao svega 10 utakmica.

Zato bi eventualni nastup protiv Finiksa imao poseban značaj za mladog košarkaša, koji sada ima priliku da se postepeno vrati u ritam i pokaže zbog čega Oklahoma ozbiljno računa na njega u budućnosti.

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