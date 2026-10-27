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Kakav šamar za Nagetse! Denver je u noći između ponedeljka i utorka u svojoj "Bol areni" doživeo težak poraz od raspoloženih Golden Stejt Voriorsa - 114:134.

Nikola Jokić meč je završio sa dabl-dabl učinkom (19 poena i 11 asistencija), ali ga šut nije služio na ovom meču. S druge strane, Stef Kari pogađao je kao na treningu, dok je novajlija Jaksel Lendaborg, o kom se danima priča zbog verbalnih obračuna sa Lukom Dončićem, odigrao utakmicu karijere!

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokića mučio šut, trojke nisu htele u koš

Nikola Jokić nije imao veče kakvo priželjkuje, naročito kada je reč o šutu sa distance. Srpski centar pogodio je osam od 18 pokušaja iz igre, odnosno 44,4 odsto, ali je za tri poena bio znatno neprecizniji – ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja, što je svega 16,7 odsto uspešnosti. Iako njegov ukupan procenat šuta nije bio katastrofalan, problem je nastao kada je trebalo da pogodi spolja i pomogne Denveru da odgovori na nalet protivnika.

Jokić je meč završio sa 19 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Nastavio je da razigrava saigrače i učestvuje u gotovo svakom važnom napadu, ali njegov učinak nije bio dovoljan da Nagetse izvuče iz problema.

Posebno je upadljivo to što je Golden Stejt imao nekoliko raspoloženih strelaca, dok Denver nije uspevao da pronađe igrača koji bi u ključnom trenutku preuzeo odgovornost i pokrenuo preokret.

Zapažen učinak Mareja i Derozana, ali nedovoljno!

Jokić nije bio jedini koji je pokušavao da održi Denver u igri. Džamal Marej završio je utakmicu sa 19 poena, koliko je postigao i srpski as, dok je Demar Derozan bio najefikasniji igrač Nagetsa sa 21 poenom.

Ipak, ni njihov učinak nije bio dovoljan da se zaustavi napadačka mašina iz San Franciska. Denver je kao tim pogodio 42 od 84 šuta iz igre, odnosno 50 odsto, ali je razlika nastala u šutu za tri poena: domaćin je ubacio deset trojki iz 29 pokušaja, dok je Golden Stejt pogodio čak 22 iz 44 šuta.

Drugim rečima, Voriorsi su samo iz šuta za tri poena osvojili 36 poena više od Nagetsa! Takva razlika teško se nadoknađuje, čak i kada imaš jednog od najboljih košarkaša sveta u svojim redovima.

Dodatni problem za Denver predstavljalo je isključenje Arona Gordona, koji je dobio dve tehničke greške. Nagetsi su poslednjih osam minuta i 34 sekunde morali da igraju bez njega, što je dodatno otežalo pokušaj povratka.

Kari bez greške

Stef Kari odigrao je jednu od onih utakmica zbog kojih protivnički treneri čupaju kosu! Ubacio je 24 poena, a posebno je neverovatan podatak da je pogodio svih osam šuteva iz igre, uključujući tri trojke, uz svih pet slobodnih bacanja.

Kari je posebno zablistao u trećoj četvrtini, kada je ubacio 17 poena za približno sedam i po minuta. Upravo tada je Denver izgubio kontrolu nad utakmicom, a Golden Stejt napravio razliku koju domaćin do kraja nije uspeo da nadoknadi.

Kada Kari pogađa gotovo sve, a uz njega prorade i saigrači, protivniku ostaje veoma malo prostora za grešku. Denver je to bolno osetio na sopstvenom parketu.

Ruki zasenio zvezde

Ipak, najveća priča večeri bio je Jaksel Lendaborg! Mladi košarkaš Golden Stejta odigrao je utakmicu karijere i završio susret sa 31 poenom, 12 skokova i šest asistencija.

Lendaborg je već prethodnih dana privukao pažnju američke javnosti zbog prepucavanja sa Lukom Dončićem, ali je sada pokazao da može da bude glavna tema i zbog onoga što radi na parketu.

Njegov učinak protiv Denvera bio je impresivan: nije samo pogađao koš, već je skakao, razigravao saigrače i koristio prostor koji mu je odbrana Nagetsa ostavljala. Uz njega su se istakli i Brendin Podžijemski sa 18 poena, Gui Santos sa 13 i Al Horford sa 11.

Golden Stejt je tako dobio ono što svaka ekipa želi – veliku partiju svoje zvezde, ali i ozbiljnu podršku ostalih igrača.

Sukobio se sa Lukom, pa eksplodirao!

Lendaborg je dospeo u centar pažnje posle verbalnog okršaja sa Lukom Dončićem tokom utakmice Lejkersa i Golden Stejta. Slovenac je tada pogodio spektakularan šut sa polovine terena uz zvuk sirene, a zatim gestikulirao prema mladom protivniku.

Lendaborg je potom kritikovao Dončićev odnos prema sudijama i način na koji iznuđuje faulove, poručujući da je izgubio poštovanje prema njemu. Dončić je odgovorio da je novajlija pričao svašta, ali nije želeo da ulazi u dalji sukob i rizikuje tehničke greške.

Sada je Lendaborg nastavio da puni sportske rubrike, ali ovoga puta košarkaškim učinkom. Sa 31 poenom i 12 skokova pokazao je da ima potencijal da bude mnogo više od igrača koji privlači pažnju izjavama.

Denver mora da pronađe odgovor

Najveći problem za Nagetse nije samo poraz, već način na koji su izgubili kontrolu nad utakmicom. Na poluvremenu su bili na svega četiri poena zaostatka, ali su u trećoj četvrtini primili 40 poena i dozvolili Golden Stejtu da ode na 100:84.

Jokić je nastavio da razigrava saigrače, Marej i Derozan su dali poene, ali Denver nije uspeo da zaustavi Karija i Lendaborga. Uz to, odbrana za tri poena bila je preslaba, a Gordonovo isključenje dodatno je zakomplikovalo završnicu.

Za Jokića ovo ne mora da bude znak ozbiljne krize – jedna loša šuterska noć ne briše sve ono što je pokazao tokom karijere. Ipak, Denver će morati da popravi odbranu i pronađe bolju ravnotežu između organizacije igre i realizacije napada.

Golden Stejt je odneo veliku pobedu iz Denvera, dok domaćina čeka ozbiljna analiza poraza i pokušaj da se što pre vrati na pobednički kolosek.