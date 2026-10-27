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Nikola Jokić ne prašta zvižduke!

Nakon bolnog poraza od Golden Stejta na domaćem terenu, srpski as ponovo je progovorio o odnosu sa navijačima Denvera.

Tokom meča sa tribina "Bol arene" ponovo su se začuli zvižduci nezadovoljnih pristalica Nagetsa, što se nimalo nije dopalo srpskom asu, pa je ostao pri svom stavu da oni koji zvižde sopstvenom timu nisu pravi navijači!

"Ostajem pri onome što sam rekao. Mislim da oni nisu pravi navijači", poručio je Jokić.

Njegova poruka stigla je u trenutku kada Denver prolazi kroz težak period, a poraz od Voriorsa dodatno je pojačao nezadovoljstvo. Nagetsi su pred svojim navijačima izgubili sa 20 poena razlike, dok je deo publike počeo da napušta dvoranu pre kraja utakmice. Tako je, umesto da se priča samo o košarci, u prvi plan ponovo dospeo odnos najveće zvezde tima i navijača koji od njega očekuju najviše.

Sve je počelo posle pobede nad Nju Orleansom

Jokić je prvi put oštro reagovao nakon utakmice sa Nju Orleans Pelikansima. Iako je Denver uspeo da nadoknadi čak 23 poena zaostatka i slavi posle produžetka rezultatom 141:135, srpskom centru nisu se dopali zvižduci sa tribina tokom lošeg početka utakmice.

Nezadovoljstvo publike bilo je očigledno, ali Jokić nije želeo da prećuti ono što je čuo.

"Mislim da navijači koji su nam zviždali više ne moraju da dolaze", poručio je tada trostruki MVP, jasno stavljajući do znanja da smatra da ekipa zaslužuje podršku čak i kada joj ne ide.

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju američkih medija, pokrenuta je rasprava o tome da li navijači imaju pravo da zvižducima iskažu nezadovoljstvo ili bi trebalo da pruže podršku ekipi i u najtežim trenucima.

"Ostajem pri onome što sam rekao"

Posle poraza od Golden Stejta, Jokić je ponovo dobio pitanje o svom prethodnom istupu. Ovoga puta nije bilo povlačenja.

"Ostajem pri tome šta sam rekao. Nikada ranije nisam čuo tako nešto. Igrao sam i pred deset ljudi, pred 50, 100... Nisam se navikao na to da navijači zvižde svom timu. Ne verujem da su to pravi navijači", poručio je srpski košarkaš.

Upravo taj odgovor daje čitavoj priči novi nastavak. Jokić je jasno stavio do znanja da ne menja mišljenje, uprkos novom razočaravajućem rezultatu Denvera.

Ovoga puta nije bilo glasnih zvižduka kakvi su se čuli protiv Nju Orleansa. Umesto toga, usledili su tišina i odlazak dela publike pre poslednjeg zvuka sirene.

Jokić nije uspeo da spreči novi poraz

Da stvar bude gora po Denver, nastavak priče o navijačima stigao je posle teškog poraza na domaćem parketu. Golden Stejt je slavio sa 134:114, a Nagetsi nisu uspeli da zaustave raspoložene Voriorse.

Jokić je utakmicu završio sa 19 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Pogodio je osam od 18 šuteva iz igre, ali je za tri poena imao samo jedan pogodak iz šest pokušaja.

Srpski as nastavio je da razigrava saigrače, ali njegov učinak nije bio dovoljan da pokrene preokret. Dok se Jokić mučio sa šutem, Stef Kari je pogađao gotovo bez greške, a Jaksel Lendaborg odigrao je utakmicu karijere sa 31 poenom i 12 skokova.

Denver je na poluvremenu zaostajao samo četiri poena, ali je u trećoj četvrtini primio čak 40 poena i izgubio kontrolu nad utakmicom. Na kraju je upisan poraz od 20 poena razlike, koji je dodatno pojačao nezadovoljstvo u Koloradu.

Navijači traže rezultate, Jokić očekuje podršku

Navijači ulažu novac i emocije u klub i očekuju rezultate, posebno od ekipe koja ima košarkaša Jokićevog kalibra. S druge strane, srpski centar očigledno smatra da zvižduci nisu pravi način da se iskaže nezadovoljstvo, naročito kada tim pokušava da se vrati u utakmicu.

Jokić je godinama jedan od simbola Denvera, predvodio je Nagetse do šampionske titule i osvojio tri MVP priznanja. Upravo zbog toga njegove reči imaju posebnu težinu, a svaka izjava o odnosu sa navijačima izaziva veliku pažnju.

Ipak, ostaje da se vidi kako će se situacija razvijati u narednim utakmicama. Ako Denver počne da pobeđuje, tenzije bi mogle brzo da se smire. Novi porazi, međutim, mogli bi dodatno da prodube jaz između publike i ekipe.

Jokić ne povlači reči, Denver ne blista na terenu, a odnos sa navijačima postaje sve osetljivija tema! Srpski as jasno je pokazao da ne namerava da promeni stav, a sada ostaje da se vidi kako će mu publika odgovoriti na narednoj utakmici.