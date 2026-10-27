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Alarm je odavno upaljen na Floridi! Majami Hit je sezonu počeo katastrofalno, a posle četiri utakmice i isto toliko poraza sve je više pitanja o tome koliko ovaj tim zaista može.

Posebnu pažnju privlači i situacija sa Nikolom Jovićem, koji u novom neuspehu svog tima nije dobio priliku da izađe na parket, iako je bio u protokolu.

A očekivanja su bila ogromna! Dolazak grčkog superstara Janisa Adetokumba trebalo je da podigne Majami na viši nivo i pretvori ga u ozbiljnog kandidata za najviše domete. Umesto toga, Hit je upao u rezultatsku krizu već na samom početku, a poraz od Dalasa samo je dodatno produbio zabrinutost.

Janis radio sve, ali uzalud!

Adetokumbo je ponovo bio glavna pokretačka snaga Majamija. Grčki reprezentativac završio je utakmicu sa 29 poena, 15 skokova i 11 asistencija, ali njegov tripl-dabl nije bio dovoljan da slomi otpor domaćina.

Janis je poentirao, skakao, razigravao saigrače i priredio potez za televizijske špice kada je silovito zakucao preko Danijela Gaforda. Ipak, ni takva partija nije donela ono najvažnije - pobedu.

Jasno je da ni najveće zvezde ne mogu same da iznesu čitavu sezonu. Ako Majami želi da se umeša u borbu za vrh, moraće mnogo više da dobije od ostatka ekipe.

Adebajo pod lupom, Majami traži odgovore!

Posebno zabrinjava forma Bema Adebaja. Čovek koji je prošle sezone postigao čak 83 poena na jednom meču protiv Vašingtona sada je daleko od takvih izdanja. Posle samo četiri poena na prethodnoj utakmici, protiv Dalasa je ubacio osam.

Još veći problem predstavlja njegov doprinos u trenucima kada se utakmica lomi. Majami je uspeo da napravi preokret i uđe u poslednju četvrtinu sa prednošću, ali je potom ponovo ostao bez pravog napadačkog rešenja.

Lopta je kružila, odgovornost se prebacivala, a završnica je ponovo pokazala koliko ovom timu nedostaje sigurnosti. Adetokumbo je na kraju opet morao da preuzima najveći deo tereta.

Zbog toga će Adebajo biti pod posebnom lupom. Od igrača njegovog kalibra očekuje se mnogo više, posebno kada ekipi gori pod nogama.

Šta se dešava sa Jovićem?

Dok Majami traži način da prekine crni niz, Nikola Jović ostao je bez prilike da pomogne saigračima. Srpski košarkaš bio je u protokolu, ali nije ulazio u igru protiv Dalasa.

Njegovo odsustvo sa parketa posebno privlači pažnju u trenutku kada ekipa ne pronalazi dobitnu formulu. Hit je vezao četiri poraza, napad se previše oslanja na Janisa, a trener Erik Spolstra i dalje traži pravu kombinaciju koja bi donela preokret.

Da li će Jović dobiti veću ulogu u narednim utakmicama ili će i dalje čekati svoju šansu, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno —- Majamiju su pod hitno potrebna rešenja, a svaki novi poraz dodatno pojačava pritisak.

Fleg predvodio Dalas do pobede

Na drugoj strani, Kuper Fleg odigrao je fantastičnu utakmicu i predvodio Maverikse do trijumfa. Mladi košarkaš upisao je 29 poena, šest skokova, 11 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade - statistiku koja dovoljno govori o njegovom uticaju na igru.

Podršku su mu pružili Pi Džej Vašington sa 20 poena, Kajri Irving sa 18 poena, šest skokova i šest asistencija, Volter Klejton Džunior sa 15 i Maks Kristi sa 11 poena.

Kod Majamija je, uz Janisa, najefikasniji bio Devion Mičel sa 21 poenom, dok su Pele Larson i Endrju Vigins dodali po 12. Bobi Portis završio je meč sa deset poena i 12 skokova.

Klej Tompson nije uspeo da napravi veću razliku - pogodio je dve trojke iz sedam pokušaja i na parketu proveo samo 15 minuta.

Majami sada mora hitno da pronađe izlaz iz krize. Za ekipu od koje se očekivalo da napadne sam vrh, ovakav početak sezone daleko je od željenog.