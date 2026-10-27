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Roketsi su uhvatili zalet i za sada ne nameravaju da stanu! Atlanta nije uspela da im pokvari savršen početak sezone, pa Hjuston posle četiri odigrana meča i dalje ne zna za poraz. Konačan rezultat bio je 120:110, a domaćin je ključnu prednost stekao serijama u drugom poluvremenu.

Ipak, za ljubitelje srpske košarke posebnu pažnju privlači Bogdan Bogdanović. Iskusni bek ovog puta nije imao previše prostora da pokaže šta može. Srpski reprezentativac proveo je nešto manje od 13 minuta na parketu, a za to vreme ubacio je pet poena uz odličan šut iz igre 2/3. Na svoj konto dodao je i dva skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu.

Iako nije imao veću minutažu, Bogdan je svaki minut pokušao da iskoristi na najbolji način. Ostaje da se vidi hoće li u nastavku sezone uspeti da se izbori za značajniju ulogu u ekipi koja je sjajno otvorila takmičarsku godinu.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Šengun blizu tripl-dabla, Durent siguran oslonac

Prvo ime Hjustona bio je Alperen Šengun, koji je odigrao sjajnu utakmicu i završio je sa 29 poena, devet skokova i devet asistencija. Turski centar bio je nadomak tripl-dabla i još jednom pokazao koliko znači igri Roketsa.

Kevin Durent pružio je odličnu podršku sa 22 poena i devet skokova. Veteran donosi iskustvo i mirnoću ekipi koja ima velike ambicije, a uz Šenguna predstavlja jedan od glavnih oslonaca Hjustonovog napada.

Dvocifren učinak sa klupe imali su i Tari Ison i Rid Šepard, koji su ubacili po 13 poena, dok je Džabari Smit Džunior upisao 16 poena i 12 skokova. Hjuston je tako još jednom pokazao da ne zavisi samo od jednog raspoloženog igrača.

Hjuston ne zna za poraz

Četiri utakmice, četiri pobede - početak sezone kakav su u Hjustonu mogli samo da požele. Roketsi su savladali Dalas, San Antonio i Atlantu, a zatim ponovo bili bolji od Hoksa, potvrdivši da će ih rivali teško zaustavljati.

Za Bogdana Bogdanovića, međutim, ostaje pitanje kakva ga uloga čeka u nastavku sezone. Konkurencija u timu je velika, a Hjuston trenutno ima više igrača koji mogu da preuzmu odgovornost u napadu.

Srpski reprezentativac moraće da iskoristi prilike koje dobije i pokaže da može da bude važan deo ambicioznog sastava. Roketsi za sada pobeđuju i bez njegovog većeg doprinosa, ali duga sezona donosi brojne izazove i prostor da se uloge promene.