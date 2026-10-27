Slušaj vest

Nikola Jokić je i na početku nove NBA sezone najbolji igrač Denver Nagetsa, ali njegovi procenti šuta nisu na nivou na koji je navikao košarkaški svet! Posebno zabrinjava šut za tri poena, koji mu za sada nikako ne ide od ruke.

Nije razlog za paniku, ali jeste podatak koji privlači pažnju! Jokić je sezonu otvorio sa odličnim brojkama u nekoliko statističkih kategorija, međutim, kada se pogleda šut, slika je nešto drugačija.

Prema statistici za prva tri meča, srpski centar prosečno beleži 22,3 poena, 9,7 skokova i 8,7 asistencija. Dakle, Jokić je nadomak tripl-dabl proseka i ponovo radi gotovo sve na parketu. Ipak, procenat šuta iz igre iznosi mu svega 41,7 odsto, što je brojka koja odudara od njegovih uobičajenih standarda.

Trojke najveći problem!

Posebno upada u oči šut sa distance. Jokić za sada pogađa samo 21,7 odsto pokušaja za tri poena. Prevedeno, ubacuje 1,7 trojki po utakmici iz 7,7 pokušaja, što znači da mu je potrebno dosta šuteva da bi stigao do poena iza linije 7,24 metra.

Za igrača koji je godinama dokazivao da može da kazni protivničke odbrane na različite načine, ovo je neuobičajeno skroman procenat. Kada Jokića ne služi šut spolja, protivnici mogu više da se fokusiraju na zatvaranje reketa i otežavanje njegovih dodavanja.

A upravo je u tome caka - čak i kada ga šut ne služi, Jokić i dalje pronalazi načine da utiče na igru. Njegov pregled igre, osećaj za skok i sposobnost da razigra saigrače ostaju među najvećim adutima Denvera.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Protiv Golden Stejta promašivao više nego što je želeo

U poslednjem meču koji si naveo, protiv Golden Stejt Voriorsa, Jokić je iz igre šutirao 8/18, odnosno pogodio je 44,4 odsto pokušaja. Za dva poena to nije katastrofalan učinak, ali je problem bio šut za tri — pogodio je samo jednu od šest trojki.

To znači da je iza linije za tri poena bio uspešan u svega 16,7 odsto pokušaja. Upravo taj segment igre dodatno osvetljava problem koji se vidi i u sezonskom proseku.

Ipak, važno je ne donositi zaključke na osnovu samo nekoliko utakmica. Sezona je tek počela, a Jokić je igrač koji je mnogo puta pokazao da može brzo da podigne procente i pronađe ritam.

Nema razloga za uzbunu, ali Denver će želeti više

Kada se pogleda kompletna statistika, jasno je da Jokić i dalje pruža veliki doprinos. Proseci od 22,3 poena, 9,7 skokova i 8,7 asistencija potvrđuju da je i dalje centralna figura Nagetsa.

Međutim, ako Denver želi da nastavi da se bori sa najboljim ekipama Zapadne konferencije, bilo bi važno da se njegov šut popravi. Posebno trojke, jer kada Jokić pogodi nekoliko šuteva sa distance, protivničke odbrane moraju da izađu dalje od koša, čime se otvara više prostora i za njega i za saigrače.

Za sada nema razloga za dramatične zaključke, ali statistika jasno pokazuje gde je prostor za napredak. Jokić i dalje radi gotovo sve - samo je njegov šut na početku sezone ostao malo ispod očekivanog nivoa.