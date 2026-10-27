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Finiks je kao gost izgubio od Oklahome, a rezultat na kraju utakmice je bio 125:114.

Oklahoma je imala kontrolu u svakom trenutku ove utakmice. Na poluvremenu je imala 14 poena prednosti, a to je bilo dovoljno da se izbegne drama u završnici.

Iako su Sansi poraženi, nakon utakmice se puno priča o košu koji je postigao Dilon Bruks u četvrtoj četvrtini.

Nakon što je njegov saigrač Majls Bridžis promašio šut za tri poena, Bruks je ušao u duel sa Šejom Gildžes-Aleksanderom, a lopta je nakon toga, na neverovatan način ušla u koš.

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