Košarkaš Finiksa Dilon Bruks je postigao jedan od najluđih koševa u NBA.
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KAKVO LUDILO! NAJLUĐI KOŠ KOJI ĆETE VIDETI! Probao da uhvati loptu nakon promašene trojke, a pored njega je bio MVP
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Finiks je kao gost izgubio od Oklahome, a rezultat na kraju utakmice je bio 125:114.
Oklahoma je imala kontrolu u svakom trenutku ove utakmice. Na poluvremenu je imala 14 poena prednosti, a to je bilo dovoljno da se izbegne drama u završnici.
Iako su Sansi poraženi, nakon utakmice se puno priča o košu koji je postigao Dilon Bruks u četvrtoj četvrtini.
Nakon što je njegov saigrač Majls Bridžis promašio šut za tri poena, Bruks je ušao u duel sa Šejom Gildžes-Aleksanderom, a lopta je nakon toga, na neverovatan način ušla u koš.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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