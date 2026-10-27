GDE JE SKANDAL - TU JE I ON! Nema kraja opštoj ludnici posle hapšenja predsednika Saveza, Janakopulos preterao, pa dobio tužbu!
Istraga pravosudnih organa u Grčkoj dovela je do hapšenja predsednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa, između ostalog.
Uhapšene su i sudije, a sumnja se da su nameštane utakmice na različitim nivoima. U stanovima uhapšenih su nađene velike količine novca, a javnost je ostala u šoku na sve informacije koje su se pojavile.
Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa je burno reagovao i to više puta, a to je dovelo do reakcije Olimpijakosa.
U ekipi iz Pireja su poslednje obraćanje Janakopulosa, ali i transparente koji su se pojavili na utakmici Panatinaikosa, okarakterisali kao poruke koje su prevazišle granice sportskog rivalstva.
Saopštenje i tužba
U Olimpijakosu smatraju da se radi o ozbiljnim optužbama na račun kluba i trenera Jorgosa Barcokasa i zbog toga je izdato saopštenje.
"Kao činjenica predstavlja se nešto potpuno netačno i klevetnički, odnosno da je naš tim navodno učestvovao ili bio saučesnik u krivičnim delima za koja se tereti sudija Vaso Karuha, a koja se odnose na nameštanje košarkaških utakmica, kao i da je naš tim bio povlašćen ili imao koristi od navodnog izvršenja tih dela", navedeno je u saopštenju Olimpijakosa.
Crveno-beli su se obratili Evroligi, ali i organima grčke lige kojima je dostavio sporne objave u kojima se nalaze optužbe na račun kluba.
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