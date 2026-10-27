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Nikola Jokić postigao je 19 poena, uz sedam skokova i 11 asistencija, ali ni njegov učinak nije bio dovoljan da Nagetsi izbegnu poraz.

Posebno zabrinjava način na koji je Denver odigrao u odbrani. Golden Stejt je ubacio čak 22 trojke, Stef Kari je pogodio svih osam šuteva iz igre, dok je Jaksel Lendeborg predvodio pobednički tim sa 31 poenom i 12 skokova.

Da situacija nije bila nimalo prijatna za domaće, pokazuje i činjenica da je Aron Gordon isključen u četvrtoj četvrtini nakon što je dobio dve tehničke greške.

Posle utakmice, trener Denvera Dejvid Adelman govorio je o najvećim problemima svog tima, a posebno se osvrnuo na odbranu i skok. Iako je Jokić završio meč sa skromnijim poenterskim učinkom nego što je navikao da pruža, Adelman je imao jasnu poruku kada je reč o odgovornosti srpskog centra.

Adelman bez dlake na jeziku: Odbrana je bila problem!

Trener Denvera najpre je analizirao način na koji je njegova ekipa branila situacije iz igre dva na dva, posebno pik-en-rol.

"Večeras je bilo potpuno drugačije. Mislim da smo se solidno nosili sa situacijama u kojima se u pik-en-rolu sastaju visoki i niski igrači. Problem je bio u pik-en-rolu između dva niža igrača. Način na koji smo branili te situacije nije bio dovoljno dobar."

Adelman je potom otkrio da je o problemima već razgovarao sa igračima u svlačionici, a posebno ga je zabrinula nedovoljna agresivnost u odbrani.

"Razgovarali smo o tome u svlačionici posle utakmice. Pre svega, nedostajala nam je fizička igra. Mislim da nismo napravili nijedan faul. Preuzimali smo igrače u gotovo svakoj situaciji, a to je protivniku omogućavalo da se izvuče iz blokova i utrčava iza naših leđa. Tako dolazi do situacija dva na jedan i tri na dva na suprotnoj strani terena. U tom smislu, bila je ovo loša utakmica, i to u svakom pogledu. Mislim da su odlično šutirali kada smo skupljali odbranu u reketu, ali to nije bio glavni problem.

Problem su bile sve te male stvari u odbrani. Na tome moramo da radimo. Neki od mlađih igrača ranije se nisu susretali sa ovakvim situacijama."

Pohvalio Derozana, ali upozorio na problem koji Denver mora da reši!

Novo pojačanje Denvera Demar Derozan bio je jedan od retkih igrača koji su dobili pohvale trenera. Iskusni košarkaš postigao je 21 poen i uspevao da održava Nagetse u igri dok je Golden Stejt postepeno preuzimao kontrolu.

Adelman je objasnio zbog čega je Derozan imao prostora u napadu i koliko je njegov doprinos bio važan u prvom poluvremenu.

"Damar je u napadu bio odličan. Postavili smo ga u ugao, a zbog načina na koji su nas branili ostajao je sam. Dolazio je do svojih pozicija i pogađao."

"Mislim da nas je u prvom poluvremenu održao u utakmici, baš u trenucima kada su stvari počele da izmiču kontroli. To je ono što će nam donositi. To je ono što je oduvek radio. Problem je na drugoj strani terena. Bilo da govorimo o njemu, Džamalu, Kristijanu ili bilo kome drugom, kao tim moramo bolje da igramo u odbrani."

"Ali Damar je odradio svoju ulogu. Kao što sam rekao, bili smo konkurentni u ovoj utakmici. On je odigrao veoma dobro i pomogao nam da ostanemo u meču."

Adelman stao u odbranu Jokića

Posebno zanimljiv deo konferencije odnosio se na Nikolu Jokića i problem Denvera sa defanzivnim skokom. Nagetsi su protiv Golden Stejta imali velikih problema da zatvore reket, a protivnik je iz drugih napada osvojio čak 23 poena.

Ipak, Adelman nije želeo da odgovornost prebaci isključivo na srpskog centra. Naprotiv, jasno je poručio da Jokić ne može sam da nadoknadi propuste čitavog tima.

"Ne, mislim da je problem zapravo kod ostalih igrača. Mnogo timova šalje trojicu ili četvoricu igrača na ofanzivni skok. Ako je situacija jedan na jedan, Jokić će dobiti taj duel. Ali ako dvojica ili trojica igrača napadaju skok u njegovom prostoru, onda i ostali moraju bolje da odrade svoj deo posla. Kao što ste rekli, od toga zavisi i naša tranzicija u napadu. Ali prvo moramo da osvojimo loptu".

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Trener Denvera posebno je istakao broj poena koje je njegova ekipa dozvolila posle ofanzivnih skokova rivala.

"Večeras su, ponovo, imali 23 poena iz drugih napada, što je jednostavno previše. To je ono što oni rade. Podziemski i svi ti igrači agresivno idu na ofanzivni skok. Jokić ne može da zagradi četvoricu igrača istovremeno."

A onda je usledila i direktna pohvala na račun srpskog centra.

"On je neverovatan defanzivni skakač, jedan od najboljih koje sam ikada video. Ali ovo je problem čitavog tima i razgovaraćemo i o tome."

Kari i Lendeborg dotukli Nagetse!

Dok je Denver tražio rešenje za probleme u odbrani, Golden Stejt je nemilosrdno kažnjavao svaku grešku. Stef Kari završio je utakmicu sa 24 poena, bez ijednog promašaja iz igre, dok je Jaks el Lendeborg odigrao najbolju utakmicu dosadašnjeg dela sezone i ubacio 31 poen.

Voriorsi su na poluvremenu vodili sa 60:56, a onda su u trećoj četvrtini napravili odlučujuću razliku. U poslednjih 12 minuta ušli su sa prednošću od 100:84, a Denver nije uspeo da pronađe odgovor.

Jokić je meč završio sa 19 poena, sedam skokova i 11 asistencija, dok je Džamal Marej takođe postigao 19 poena. Derozan je bio najefikasniji u redovima Denvera sa 21 poenom.

Poraz je tako ogolio probleme Nagetsa na obe strane terena, a Adelmanova poruka je jasna: Jokić može da bude jedan od najboljih skakača u ligi, ali bez pomoći saigrača Denver neće moći da zaustavi protivnike koji agresivno napadaju koš.