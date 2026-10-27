Košarka
ĐORĐEVIĆ U DRAMI DOBIO TRINKIJERIJA: PAOK pao u Istanbulu u velikom derbiju Evrokupa
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Košarkaši Bahčešehira savladali su na svom parketu u Istanbulu solunski PAOK sa 84:81 u petom kolu grupe D Evrokupa.
Aleksandar Đorđević - Bahčešehir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Tim Aleksandra Đorđevića je upisao četvrtu pobedu, uz jedan poraz. Tim Andree Trinkijerija je doživeo drugi poraz, a ima tri pobede.
Flin je briljirao kod pobednika sa 28 poena.
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