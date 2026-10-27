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Ekipi Bahčešehira za sada sjajno ide od početka sezone pod vođstvom srpskog trenera Aleksandra Đorđevića, a to je potvrdila i večerašnja utakmica petog kola Grupe D Evrokupa, u kojoj je Đorđevićev tim na svom terenu savladao ekipu solunskog PAOK-a sa 84:81.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Ovo je četvrta pobeda Bahčešehira u prvih pet kola, ali trener Đorđević nije sasvim zadovoljan, jer je PAOK u finišu umalo nadoknadio veliki rezultatski zaostatak.

''Mislim da je trebalo ranije da prelomimo utakmicu i da u završnici odigramo pametnije i sigurnije, uz mnogo bolje razumevanje kako se ovakvi mečevi privode kraju. Imao sam utisak da smo poslednjih tri i po, četiri minuta samo čekali da istekne napad. Do tada smo imali 14 ili 15 poena prednosti. Takve stvari ne bi smele da se dešavaju velikim ekipama''.

Bahčešehir se sada sve više u javnosti ističe kao jedan od favorita za osvajanje Evrokupa.

''Mislim da je ovo dugo takmičenje, nikad ne znate šta je iza ugla. Moramo da se fokusiramo na ono što je ispred nas i da idemo korak po korak. Ljudi iz medija analiziraju i komentarišu i ljudi to čitaju, što je jako lepo. Stvara se određena euforija, ali za nas koji smo na parketu, sve morate da zaradite. Sve ono o čemu ljudi pričaju'', zaključio je Đorđević.

Kurir sport / Sporske. net