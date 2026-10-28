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Jedno od glavnih imena na listi bila je Vasiliki Caruha, koja je delila pravdu u Evroligi i ove sezone, a kojoj je posle svega određen kućni pritvor, dok je među glavnim osumnjičenim i Ilijas Koromilas, koji se i dalje nalazi u pritvoru.

U njegovoj kući pronađena je suma novca od čak 102.000 evra, a ono što je zapanjilo inspektore je činjenica da je sve bilo spakovano u novčanicama od po 500 evra.

Problem je što su te novčanice prestale da se štampaju još 2019. godine, jer su se najviše koristile u pranju novca. Nije zabranjeno imati ih, ali je suma koju je Koromilas imao kod sebe probudila sumnju.

Košarkaški sudija Koromilas je na saslušanju otkrio da je novac u Grčku uneo preko prijatelja iz Turske.

"Donosio sam pare malo po malo, desetak hiljada evra. Ne sećam se koliko puta je to bilo. Svaki put kada sam išao u Tursku kao sudija. Bilo mi je lakše jer sam imao prijatelja koji ima veze sa bankom i davao mi je novac iz banke sa novčanicama od 500 evra", izjavio je Koromilas na saslušanju.

Istražni sudija ipak nije poverovao u ovu priču, prema pisanju SDNA i Koromilas se i dalje nalazi iza rešetaka