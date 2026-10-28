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Košarkaški savez Srbije danas je u Beogradskoj areni, u sjajnoj atmosferi uz specijalne efekte i mapiranje, organizovao još jedan “Media day” i predstavljanje Herc Prajm Juniorske lige Srbije, Triglav Kadetske lige Srbije i Triglav Ženske kadetske lige Srbije za sezonu 2026-2027.

Izuzetno lepom događaju prisustvovalo je više od 500 igračica i igrača iz sve tri lige iz cele Srbije, svih 36 ekipa sa stručnim štabovima, predstavnici klubova i predstavnici medija.

KSS su predstavljali predsednik dr Nebojša Čović, potpredsednici Ana Joković i Filip Sunturlić, generalni sekretar Predrag Kanački, direktor takmičenja Milan Tasić i stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama KSS Gordan Todorović.

Promociju su prisustvom uveličale i naše bivše trofejne reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik.

Kompanija Triglav osiguranje je dugogodišnji partner i prijatelj Košarkaškog saveza Srbije, pa se zvanicama prva obratila direktorka marketinga Triglav osiguranja, naslovnog sponzora kadetske i ženske kadetske lige, Jelena Riboškić.

“Triglav osiguranje sada već tradicionalno podržava Triglav mušku i Triglav žensku kadetsku ligu Srbije. Srećni smo što smo u prilici da podržimo naše mlade talente i jako je bitno istaći da su neki koji su igrali ove lige sada u NBA ili su evroligaši, svakako su veliki i vrhunski sportisti. Takođe, ovom prilikom želimo da se zahvalimo na uvek divnoj saradnji sa Košarkaškim savezom Srbije i da zajedno očekujemo nove medalje.”

Juniorska liga Srbije ima novog naslovnog sponzora, a to je kompanija Herc Prajm, ispred koje je govorio direktor Mladen Rakić.

“Poštovani predsedniče, predstavnici klubova, predstavnici saveza, veoma smo ponosni što smo dobili čast i privilegiju da budemo naslovni sponzor Juniorske lige Srbije, koja je poslednji stepenik pred seniorsku košarku. Ovu ligu su igrali mnogi koje danas prati ceo svet. Zato želimo da vam učinimo što boljom i što vidljivijom vašu ulogu u samoj ligi, kako u juniorskoj, tako i u kadetskim ligama. Mi smo tehnološka kompanija koja već 15 godina sarađuje sa Košarkaškim savezom Srbije, a Digital Skor koji prenosi sve vaše utakmice vam je poznat. Želimo da svaki vaš trud, dobar napad, poen i asistencija ostanu zabeleženi i da oni koji nisu u prilici da dođu u halu da vas prate uživo, mogu to da rade od kuće, vaša porodica, prijatelji, klupski treneri, treneri reprezentativnih selekcija… Poželeo bih vam uspešnu sezonu i još jednom zahvalnost Košarkaškom savezu na privilegiji da budemo partneri elitnog juniorskog takmičenja.”

U ovim takmičenjima svaki region naše zemlje ima svog predstavnika i daje šansu mladim košarkašima i košarkašicama da se takmiče sa vršnjacima iz svih krajeva Srbije i tako dodatno napreduju. Takmičenja rastu iz godine u godinu, a KSS se trudi da organizicija liga i pažnja koja im se posvećuje bude svake godine bolja. Tokom sezone, u ovim ligama će se odigrati skoro 400 utakmica, nakon kojih slede finalni turniri za prvaka države.

Sledeći je govorio generalni sekretar KSS Predrag Kanački.

„Poštovani predstavnici klubova i treneri, poštovani roditelji, uvaženi sponzori, cenjeni predstavnici medija i pre svega mladi košarkaši i košarkašice, velika mi je čast što svi zajedno i ove godine ponovo počinjemo Juniorsku i kadetske lige na nivou naše Srbije. Smatram da su ove lige svake godine iznova temelj budućnosti srpske košarke. Pred nama je ovde veliki broj mladih košarkaša i košarkašica koji, vođeni svojim trenerima, predstavljaju budućnost srpske košarke i krupnim koracima grabe ka svojim slavnim prethodnicima. Zahvalio bih se i predstavnicima medija i predstavnicima sponzora i naših partnera, bez kojih sve ovo ne bi bilo na ovom nivou. Posebno želim da se zahvalim predstavnicima Košarkaškog saveza i predstavnicima klubova, koji se ne vide i nisu u prvom planu, koji su na neki način iza paravana, ali bez kojih naša košarka ne bi bila na ovom nivou. Svi zajedno činimo jednu veliku košarkašku porodicu koja će, nadam se, i u narednom periodu nastaviti da osvaja medalje, kako u mlađim kategorijama, tako i u seniorskoj konkurenciji.“

Novost je da Košarkaški savez Srbije unapređuje svoj zvanični sajt sa ciljem da navijačima naše reprezentacije, medijima i svim ljubiteljima košarke omogući brži, jednostavniji i pregledniji pristup najvažnijim informacijama. Modernizovan dizajn, unapređena funkcionalnost i lakša navigacija doneće bolje korisničko iskustvo i omogućiti da sve vesti, rezultati, rasporedi i informacije o reprezentativnim selekcijama budu dostupniji nego ikada, o čemu je, između ostalog, govorio potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić.

“Draga deco, vi koji ćete sutra da sa ponosom da nosite dres Srbije, da svojim trudom, zalaganjem, upornošću očuvate čast i obraz svega onoga što Srbija predstavlja u košarkaškom svetu, želim da vam uputim dobrodošlicu u Beogradsku Arenu, mesto gde svake nedelje imate po 25.000 ljudi na utakmici, 50.000 za dva kluba, gde reprezentacija Srbije igra svoje utakmice… I zašto baš ovde pravimo promociju liga? Upravo i zbog toga da biste osetili taj poseban osećaj časti, da budete motivisani… Sve ovo što radimo danas, kao i prethodnih godina, sa ciljem promocije vaših liga i vaših klubova, ima veliku važnost u daljem razvoju srpske košarke i srpskog sporta u celini. I ovaj put smo se potrudili da vam napravimo neki specijalni događaj, da budete zadovoljni. Vratili smo fotografisanje, znam da prošle godine to nismo uradili iako ste svi očekivali. Pored toga što ćete dobiti, kao i svake godine, nove garniture dresova i ovaj događaj kojim počinjemo sezonu, potrudili smo se da dobijete i nešto u digitalnom svetu, tako da će svaki klub naći svoje mesto i naći svoju veb-prezentaciju na sajtu KSS. Dakle, fizički dobijate dresove, a virtuelno i digitalno dobijate svoj sajt. Od ovog trenutka KSS kreće sa procesom digitalne transformacije i digitalizacije rada košarkaškog sistema u Srbiji, a time ćete imati dostupnost svim informacijama i sadržajima, sve to će moći da se nađe na portalima i u celom sistemu KSS. Znamo da je dosta vas i klubova bilo nezadovoljno zbog određenih prepreka u prenosima utakmica na Jutjubu. Želim da vam najavim da ćemo se potruditi da u roku od dva meseca podignemo sopstvenu video-platformu, tako da u budućnosti nećemo imati bilo kakvih ograničenja u prenosima utakmica, i ne samo u ligama koje danas predstavljamo, nego u svim ligama, od Druge srpske lige pa sve do seniorskih…Čast i zadovoljstvo nam je da predstavljamo košarkaški svet u Srbiji. Imajte to u vidu i svaki put kad izađete na teren, kad se borite za pobede i osvajanje trofeja, znajte da neko gleda sve to i da će uvek neka Božija volja da vas nagradi osvajajući nove trofeje, igrajući za reprezentaciju Srbije. Hvala vam na svemu, hvala vašim trenerima, roditeljima i hvala našim partnerima bez kojih ovo ne bismo mogli da uradimo, jer sami ne bismo mogli da unapredimo srpsku košarku…“ – rekao je Sunturlić.

Na kraju, brojne prisutne je pozdravio prvi čovek srpske košarke dr Nebojša Čović.

„Veliko mi je zadovoljstvo da vidim ovoliko mladih, devojaka i dečaka, da vidim jednu od generacija budućnosti naše košarke, koja prolazi jedan dosta izazovan period. Pred nama su vrlo zahtevna takmičenja, FIBA prozori za seniore i senorke u novembru, znate da su to kvalifikacije, kod žena za Evropsko, a kod muškaraca za Svetsko prvenstvo. Nadam se da će sve to dobro proći… Naravno, vaše generacije koje dolaze već su se potvrdile rezultatima, jer mlađe kategorije nekoliko godina unazad beleže odgovarajuće rezultate. Pošto nam je takav mentalitet, kod nas su očekivanja uvek najveća i jedino se priznaje ako si prvi. Međutim, u mlađim kategorijama možda jeste važno biti i prvi, ali je važno i da se napravi što veći pristup u smislu formiranja kvalitetnih igračica i igrača, na čemu ćemo intenzivno zajedno raditi, rešavajući razna iskušenja na tim putevima. Drago mi je da i ove godine možemo da obeležimo početak jedinstvenih liga mlađih kategorija. Takođe, izuzetno bih se zahvalio našim sponzorima – Triglavu i Hercu, kao i Arduu koji je obezbedio opremu i dresove koje ćete danas dobiti. Očekujem da ćemo imati još bolji sistem praćenja liga, o čemu je potpredsednik Sunturlić pričao, kao i bolje medijsko praćenje. Jako je važno da jedan od naših najtrofejnijih, ako ne i najtrofejniji sport kakav je košarka, podignemo na najviši nivo i da ga čuvamo od svih eventualnih bočnih, direktnih i indirektnih udara, što zajedno sa vama, vašim klubovima i vašim trenerima i sa kompletnim menadžmentom, možemo da iznesemo. Još jednom vam čestitam početak nove sezone, želim vam, prvo, da budete zdravi, dobro učite školu i da, nakon toga, imate što bolje i konkretnije sportske rezultate. Hvala vam još jednom i želim vam ugodan dan na ovom obeležavanju početka liga mlađih kategorija KSS. Veoma se zahvaljujem i saradnicima u KSS, potpredsednicima i generalnom sekretaru, kao i članovima Upravnog odbora, jer smo svi zajedno izneli jedan veliki, veliki posao. Želim vam puno sreće i uspeha.“ – zaključio je predsednik KSS dr Nebojša Čović.

Kao i prethodne godine, tehnički sponzor sve tri lige biće renomirana kompanija za proizvodnju sportske opreme „Ardu sport“.

Usledilo je predstavljanje Kadetske i Ženske kadetske lige Srbije, koje od 2016. godine nose naslovno ime Kompanije Triglav.

U fantastičnom košarkaškom ambijentu, dresove su kadetkinjama i kadetima podelili bivše reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik, direktorka marketinga Triglav osiguranja Jelena Riboškić i potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić.

Zatim su predstavljeni klubovi Herc Prajm Juniorske lige Srbije, a kapitenima su dresove uručili generalni sekretar KSS Predrag Kanački i direktor kompanije Herc Prajm Mladen Rakić.

Na kraju, usledilo je zajedničko fotografisanje svih učesnika…

PAROVI PRVOG KOLA TRIGLAV KADETSKE LIGE

oktobar-1. novembar:

SPD Radnički – Dinamik

Mega Super – Vojvodina

Partizan – Konstantin

Dunav 2014 – Crvena zvezda

Borac – BKK Radnički

Futog – Čačak 94

PAROVI PRVOG KOLA TRIGLAV ŽENSKE KADETSKE LIGE

oktobar-1. novembar:

Korać Akademija 011 – Nibak

Mega Super – Vojvodina 021

Karaburma – Sloga

Novosadska ŽKA – Imperium Basket

Ras – Partizan 1953

Duga – Crvena zvezda

PAROVI PRVOG KOLA HERC PRIME JUNIORSKE LIGE

oktobar-1. novembar:

Metalac – Hercegovac

BKK Radnički – Borac

Crvena zvezda – Dunav 2014

Konstantin – Real Beograd

Vojvodina – Mega Super