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Junak Spartaka bio je Alen Omić, koji je utakmicu završio sa 15 poena i sedam skokova. Značajan doprinos dao je i Stefan Lazarević sa 11 poena, dok su Igor Drobnjak i Danilo Nikolić dodali po devet.

Na drugoj strani, Šole je predvodio Langston Kid sa 15 poena i osam skokova. Malkom Kazalon postigao je 14, a Alan Tovo-Nansi 12 poena, ali to nije bilo dovoljno da francuski tim izbegne poraz pred svojim navijačima.

Od samog početka bilo je jasno da Subotičani nisu došli u Francusku sa belom zastavom. Igralo se čvrsto, uz mali broj poena, a Spartak je prvu četvrtinu rešio u svoju korist rezultatom 14:11.

Domaćin je u drugoj deonici uspeo da odgovori i uhvati priključak, pa su ekipe na veliki odmor otišle potpuno izjednačene – 29:29.

A onda je usledio ključni udar Spartaka!

U trećoj četvrtini napad gostiju konačno je eksplodirao. Subotičani su ubacili čak 27 poena, preuzeli kontrolu nad utakmicom i pred poslednjih deset minuta stekli prednost od 56:49.

Šole se nije predavao. Francuzi su u završnici pokušali da se vrate u meč i smanje zaostatak, ali Spartak nije dozvolio potpuni preokret. Gosti su sačuvali prednost i upisali zlata vrednu pobedu – 69:65!

Ovim trijumfom Spartak je stigao do učinka od dve pobede i jednog poraza, koliko ima i Šole, pa je borba za vodeće pozicije u grupi F dodatno dobila na značaju.

Subotičani su prethodno savladali Vehtu, dok su poraženi od Hapoela Holona. Sada imaju novi razlog za optimizam, ali ih već čeka prilika za novi veliki korak.

Naime, Spartak i Šole ponovo će odmeriti snage u četvrtom kolu, a ovog puta domaćin će biti ekipa iz Subotice. Utakmica je zakazana za 10. novembar od 20 časova.

U drugom susretu grupe sastaju se Hapoel Holon i Vehta.

Jedno je sigurno – Spartak je pobedom u Francuskoj poslao jasnu poruku da ima šta da traži u FIBA Ligi šampiona!