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Nikola Jokić nastavlja da pomera granice NBA lige!

Najbolji srpski košarkaš upisao je jubilarni 200. tripl-dabl u regularnom delu sezone, a Denver je bez većih problema savladao Nju Orleans na gostovanju rezultatom 104:91. Nagetsi su tako za samo četiri dana dva puta srušili Pelikanse, a Somborac je još jednom pokazao zbog čega ga mnogi smatraju najboljim košarkašem današnjice!

Jokić je utakmicu završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, čime je stigao do velikog jubileja. Međutim, tu nije kraj! Srpskom asu sada nedostaje još samo deset tripl-dablova da na večnoj listi NBA lige prestigne Rasela Vestbruka i preuzme prvo mesto.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Srbin je tako predvodio Denver do novog trijumfa nad Nju Orleansom, drugog u razmaku od samo četiri dana. Ipak, za razliku od prethodnog duela, kada su Nagetsi morali da nadoknade čak 23 poena zaostatka, ovoga puta su od samog početka kontrolisali dešavanja na parketu i na kraju rutinski stigli do pobede.

Marej započeo, Braun zadao završni udarac

Denver je od prvog minuta pokazao da je došao po pobedu. Džamal Marej bio je posebno raspoložen na početku utakmice, pogodivši prve tri trojke koje je uputio ka košu. Nagetsi su leteli po parketu, pogađali iz svih pozicija i već posle prve četvrtine imali ogromnih 37:18.

Prednost gostiju u drugoj deonici narasla je i na 22 poena, pa je delovalo da bi Pelikansi mogli da dožive pravi debakl pred svojim navijačima. Ipak, domaćin se nije predavao. Zajon Vilijamson preuzeo je odgovornost, a Nju Orleans je uspeo da smanji zaostatak i na poluvreme ode sa podnošljivijih 45:57.

Usledila je nova borba u nastavku. Denver je ponovo pokušao da se odlepi, ali su Pelikansi pronalazili način da ostanu u igri. U završnici su čak ozbiljno zapretili, a Vilijamson je trojkom u poslednjoj četvrtini prišao na samo pet poena zaostatka – 88:83!

Ipak, kada je postalo gusto, Denver je imao odgovor. Mari je uzvratio trojkom, a potom i prodorom koji je završio preciznim polaganjem. Kada je bilo najvažnije, svoj doprinos dao je i Kristijan Braun, koji je u završnici pogodio nekoliko trojki i definitivno ugasio nade domaćina.

Jokićev jubilej i trka za Vestbrukom

Naravno, Nikola je ponovo bio priča za sebe - 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija i novi tripl-dabl za čoveka koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje da za njega statističke granice gotovo da ne postoje.

Jubilarni 200. tripl-dabl u regularnoj sezoni dodatno je učvrstio njegovo mesto među najvećim igračima u istoriji NBA lige. Ispred njega ostaje samo Rasel Vestbruk, a Jokiću nedostaje još deset ovakvih učinaka da ga prestigne.

Ako je suditi po onome što Somborac prikazuje, ljubitelji košarke mogli bi uskoro da dočekaju još jedan istorijski trenutak.

Vilijamson nedovoljan za preokret

U redovima Nju Orleansa najefikasniji je bio Zajon Vilijamson sa 25 poena, ali ni njegova odlična partija nije bila dovoljna da se zaustavi Denver. Derik Kvin je dodao 11 poena i 12 skokova, dok je Džeremaja Firs takođe završio meč sa 11 poena.

Kod Nagetsa je Marej bio najefikasniji sa 23 poena, dok su Kristijan Braun i Aron Gordon postigli po 15. Gordon je uz to uhvatio 11 lopti pod obručima.

Denver je do pobede stigao iako je imao problema sa povredama, pa je utakmicu odigrao sa samo devet košarkaša u rotaciji.

Pelikansi su, s druge strane, nastavili loš početak sezone i sada su na učinku 0-4 pod vođstvom novog trenera Džamala Mozlija.

Nagetse već u petak očekuje novi izazov, gostovanje Finiksu, a ako Jokić nastavi ovim tempom, pitanje nije da li će stići do novih rekorda, već koliko će još istorije ispisati pre kraja sezone.