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Kakav potez Nikole Jovića!

Srpski reprezentativac opalio je sa gotovo pola terena u poslednjoj sekundi prvog poluvremena i pogodio! Lopta je prošla kroz obruč uz zvuk sirene, a nestvaran potez košarkaša Majamija zaslužio je mesto među najatraktivnijim momentima večeri!

Njegov Hit je konačno stigao do prve pobede u novoj sezoni, pošto je na gostovanju savladao Atlantu sa 129:117, a maestralni pogodak Srbina bio je jedan od poteza večeri.

Jović je na parketu proveo svega sedam minuta i tri sekunde, ali mu je bilo dovoljno da izvede potez koji će se dugo prepričavati. Sa pet poena i tri skoka nije imao impresivan statistički učinak, ali je način na koji je stigao do jednog od svojih koševa oduševio sve!

Šut sa pola terena za pamćenje!

Bližio se kraj prvog poluvremena, a Majami je želeo da na odmor ode sa što ubedljivijom prednošću. Posle promašene trojke Džoka Lendejla, Jović je došao do lopte, munjevito krenuo ka polovini terena i odlučio da okuša sreću.

Uzeo je loptu, podigao se i uputio šut sa ogromne udaljenosti, a onda - prava magija! Lopta je prošla kroz obruč uz zvuk sirene, na oduševljenje saigrača i svih u taboru Hita.

Trojka za TV špice, kakva se ne viđa svakog dana! Jović je tako postavio tačku na prvo poluvreme i poslao Majami u svlačionicu sa 13 poena prednosti. Bio je to trenutak koji je obeležio susret i dodatno podigao atmosferu u ekipi sa Floride.

Pogledajte ovaj nestvaran pogodak srpskog košarkaša!

Samo sedam minuta, ali potez za TV špice

Ipak, iza spektakularnog koša krije se i priča o Jovićevoj ulozi u Majamiju. Srpski reprezentativac nije dobio mnogo prostora na početku sezone, a protiv Atlante je na parketu proveo samo sedam minuta i tri sekunde. Za to vreme pogodio je oba šuta iz igre, uključujući jednu trojku, i uhvatio tri lopte.

Posebno je zanimljivo da je sve minute odigrao u drugoj četvrtini, posle čega se više nije vraćao na parket.

Jović je prethodni meč protiv Dalasa presedeo na klupi, odlukom trenera Erika Spolstre, što je dodatno otvorilo pitanje njegove minutaže. Ipak, strateg Majamija poručio je da je Srbin i dalje u konkurenciji za mesto u rotaciji i da još traži najbolju ulogu za njega u ekipi.

Zato je ovakav potez važan i za samopouzdanje srpskog košarkaša. Iako nije dobio mnogo vremena da pokaže šta zna, iskoristio je priliku da izvede potez koji će sigurno privući pažnju navijača.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majami konačno dočekao prvu pobedu

Što se utakmice tiče, Hit je konačno prekinuo loš niz i stigao do prvog trijumfa u sezoni, posle četiri uzastopna poraza. Ekipa Erika Spolstre slavila je sa 129:117, a najzaslužniji za pobedu bili su Bem Adebajo i Janis Adetokumbo, koji su postigli po 24 poena.

Adetokumbo je uz to zabeležio čak 18 skokova, dok je Endrju Vigins dodao 18 poena. Atlanta nije uspela da zaustavi napad gostiju, pa je Majami konačno imao razloga za slavlje.