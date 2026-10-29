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Pet utakmica, pet pobeda, a Bogdan Bogdanović sve opasniji!

Hjuston je nastavio savršen niz i demonstrirao silu na gostovanju Milvokiju, gde je slavio sa ubedljivih 132:100. Ipak, posebnu pažnju privukao je srpski reprezentativac, koji je za samo 15 minuta na parketu odigrao impresivnu partiju i pokazao koliko može da znači ekipi koja ozbiljno preti da se umeša u borbu za sam vrh Zapadne konferencije.

Bogdan je ubacio 16 poena, uz fantastičan šut iz igre 5/6 i četiri pogođene trojke iz pet pokušaja! Dodao je i tri asistencije i dve ukradene lopte, a sve to za svega 15 minuta provedenih na parketu. Bilo je to njegovo najefikasnije izdanje u dosadašnjem delu sezone, a navijači Hjustona imaju razloga da budu zadovoljni onim što srpski as donosi sa klupe.

Bogdan sipao trojke, Milvoki nije imao odgovor

Od početka je bilo jasno da Hjuston ima više raspoloženih igrača, ali je ključni udarac domaćinu zadao u drugoj četvrtini. Roketsi su tada potpuno zaključali prilaze svom košu, a istovremeno nemilosrdno kažnjavali greške rivala. Drugu deonicu dobili su sa 34:14 i na veliki odmor otišli sa ogromnih 57:35.

Milvoki je pokušao da se vrati u nastavku, ali je Fred Vanvlit odbio svaki pokušaj domaćina da uhvati priključak. Plejmejker Hjustona vezao je čak 15 uzastopnih poena svog tima u trećoj četvrtini i praktično ugasio svaku nadu Baksa u preokret.

A onda je svoj šuterski šou nastavio i Bogdanović! Srbin je kažnjavao protivničku odbranu sa distance, pogađao iz otvorenih pozicija i pokazao da u pravom ritmu može da bude ozbiljno oružje Hjustona. Posebno impresivno zvuči podatak da je pogodio četiri od pet pokušaja za tri poena.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Hjuston ima ozbiljne ambicije

Roketsi su tako stigli do petog trijumfa iz isto toliko utakmica i ostali neporaženi na početku sezone. Najzaslužniji za ubedljivu pobedu bili su Fred Vanvlit sa 24 poena i Amen Tompson sa 23, dok je Kevin Durent dodao 18. Alperen Šengun propustio je utakmicu zbog bolova u donjem delu leđa, ali njegovo odsustvo nije se osetilo u rezultatu.

Milvoki je, sa druge strane, doživeo težak poraz, a najefikasniji u njegovim redovima bio je Tajler Hiro sa 23 poena. Hjuston je već na poluvremenu imao 22 poena prednosti, a u jednom trenutku razlika je narasla i na više od 30 poena.

Marković debitovao u NBA

Iako je njegov tim ubedljivo poražen, bilo je ovo posebno veče i za Bogoljuba Markovića! Mladi srpski košarkaš dobio je priliku da debituje u najjačoj ligi sveta u dresu Milvokija, a za nešto više od pet minuta na parketu uspeo je da upiše i prve NBA poene. Nekadašnji košarkaš Mege postigao je dva poena i tako napravio prvi korak u svojoj NBA priči, uprkos ubedljivom porazu svog tima. Za mladog Srbina ovo je svakako trenutak koji će dugo pamtiti, a naredni izazov biće da se izbori za veću minutažu i iskoristi svaku novu priliku koju dobije.