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Brojke koje deluju nestvarno za Nikolu Jokića su postale deo svakodnevice!

Najbolji srpski košarkaš upisao je jubilarni, 200. tripl-dabl u regularnom delu NBA lige, predvodeći Denver Nagetse do pobede nad Nju Orleans Pelikansima rezultatom 104:91. A sada je na pomolu podvig o kojem će se pričati godinama – rušenje rekorda legendarnog Rasela Vestbruka!

Jokić je duel završio sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija!

Centar Denvera postao je tek drugi košarkaš u istoriji NBA lige koji je stigao do granice od 200 tripl-dablova. Ispred njega ostao je samo Rasel Vestbruk, koji je karijeru završio sa rekordnih 209 takvih učinaka.

Računica je jasna - Jokiću nedostaje još devet tripl-dablova da izjednači rekord, a deset da postane apsolutni rekorder! Ako nastavi ovim tempom, istorijski trenutak mogao bi da stigne već tokom ove sezone.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Denver slavio, Jokić ispisao istoriju

Nagetsi su od početka kontrolisali utakmicu i u jednom trenutku imali čak 22 poena prednosti. Ipak, domaćin se nije predavao. Nju Orleans je u poslednjoj četvrtini prišao na samo pet poena zaostatka, ali je Denver odgovorio kada je bilo najpotrebnije.

Džamal Mari bio je izuzetno raspoložen sa 23 poena i 11 asistencija, dok je Eron Gordon dodao 15 poena i 11 skokova. Kod Pelikansa je najefikasniji bio Zajon Vilijamson sa 25 poena.

Denver je tako stigao do pobede rezultatom 104:91 i upisao još jedan trijumf protiv Nju Orleansa, ali će se ova utakmica najviše pamtiti po Jokićevom velikom jubileju.

Vestbrukov rekord sve bliži!

Vestbrukova brojka od 209 tripl-dablova godinama je delovala kao ozbiljan izazov za svakog igrača. Međutim, Jokić je sada na samo deset koraka od vrha i deluje da je pitanje vremena kada bi mogao da preuzme prvo mesto.

Posebno je impresivno što srpski centar do ovih brojki dolazi igrajući svoju prepoznatljivu košarku - čita igru, razigrava saigrače, skuplja skokove i poentira kada je potrebno. Rekordi mu, čini se, nisu prioritet, ali ih svojim partijama neumoljivo sustiže.

Jokić je već u istoriji. Sada mu je na vidiku i sam vrh večne liste!