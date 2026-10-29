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Kada Bogdan Bogdanović namesti nišanske sprave, protivnicima nema spasa!

Srpski košarkaš imao je sjajno šutersko izdanje u pobedi Hjuston Roketsa nad Milvoki Baksima rezultatom 132:100, a snimci njegovih trojki najbolje pokazuju koliko je bio raspoložen za igru.

Bogdan je na parketu proveo svega 15 minuta, ali mu je i to bilo dovoljno da ubaci 16 poena i pogodi čak četiri trojke iz svega pet pokušaja! Iz igre je šutirao 5/6, a uz sjajnu realizaciju upisao je i tri asistencije i dve ukradene lopte.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Trojke sevaju, Durent ne krije oduševljenje!

Posebno je zanimljiv snimak na kojem Bogdanović pogađa trojku u završnici utakmice, dok Kevin Durent kraj terena burno reaguje i oduševljeno slavi potez srpskog saigrača.

Pogledajte snimke i reakciju Durenta - Bogdan sipa trojke, a njegov saigrač sa uživanjem prati šutersku rapsodiju!

Hjuston melje sve pred sobom

Roketsi su protiv Milvokija slavili ubedljivo, sa 132:100, i tako nastavili savršen početak sezone sa pet pobeda iz isto toliko utakmica.

Fred Vanvlit bio je najefikasniji sa 24 poena, dok je Amen Tompson dodao 23. Durent je meč završio sa 18 poena, a Bogdanović je za kratko vreme pokazao koliko njegov šut može da znači ekipi iz Teksasa.

Ako je suditi po ovom izdanju, Bogdan je spreman da svaki minut na parketu pretvori u pravi mali šou!