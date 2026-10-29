Slušaj vest

Nikola Jokić još jednom je pokazao da je, uprkos istorijskim dostignućima, ostao neverovatno skroman – dok ispisuje istoriju NBA lige, ponaša se kao da je sve to sasvim obična stvar!

Srpski as stigao je do nestvarnog jubileja od 200 tripl-dablova u NBA karijeri, ali ni posle ulaska u istoriju nije pravio spektakl od sopstvenog uspeha. A kada su ga novinari podsetili na njegov prvi meč u najjačoj ligi sveta, odgovor je bio baš u njegovom stilu!

Centar Denver Nagetsa ostvario je 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija u pobedi nad Nju Orleans Pelikansima rezultatom 104:91. Tako je postao tek drugi igrač u istoriji NBA lige koji je dostigao granicu od 200 tripl-dablova u regularnom delu sezone.

Ispred njega je još samo Rasel Vestbruk sa 209 takvih učinaka. Jokiću, dakle, nedostaje još deset tripl-dablova da preuzme prvo mesto na večnoj listi.

Pitali ga za istoriju, on odgovorio u svom stilu!

Dok bi mnogi igrači ovakav trenutak iskoristili da pričaju o svom uspehu, Jokić je ostao veran sebi. U razgovoru sa novinarima posle utakmice nije se previše zadržavao na sopstvenom rekordu, već je govorio o odbrani Denvera, prilagođavanju protivniku i mladim saigračima.

A onda je usledilo pitanje koje je razgovor učinilo posebno zanimljivim.

Novinar ga je podsetio da se na dan utakmice navršilo tačno 11 godina od njegovog debija u NBA ligi. Uz čestitke za 200. tripl-dabl, usledilo je pitanje da li se seća koliko je poena tada postigao.

Jokićev odgovor bio je kratak:

"Dva."

Novinar je želeo da zna i kako je postigao te poene.

"Desnim horogom", odgovorio je Nikola.

I to je bilo to! Bez velikih govora, bez osvrtanja na neverovatan put od skromnog početka do jednog od najvećih individualnih dostignuća u istoriji NBA lige. Dve reči o poenima, još dve o načinu na koji ih je postigao – i Jokić je nastavio dalje.

Od dva poena do 200 tripl-dablova!

Teško da je i sam Jokić mogao da zamisli koliko će daleko stići kada je pre 11 godina debitovao u najjačoj košarkaškoj ligi sveta. Tada je postigao dva poena, a danas se nalazi na pragu rekorda koji je godinama delovao nedodirljivo.

Vestbruk je završio karijeru sa 209 tripl-dablova, dok Jokić sada ima 200. Srpski centar tako je na samo deset takvih učinaka od preuzimanja prvog mesta na večnoj listi.

Posebno je zanimljivo što Nikola do ovog podviga dolazi bez utiska da juri brojke. Protiv Nju Orleansa ponovo je bio organizator igre, skakač i strelac, a njegov učinak još jednom je potvrdio koliko može da utiče na svaki segment utakmice.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Denver kontrolisao meč, pa odbio nalet Pelikansa

Nagetsi su odlično otvorili utakmicu, brzo izgradili prednost i u prvom poluvremenu imali čak 22 poena viška. Ipak, Nju Orleans se nije predavao i u završnici je prišao na samo pet poena zaostatka.

Tada je Denver odgovorio kada je bilo najvažnije. Džamal Marej završio je utakmicu sa 23 poena i 11 asistencija, dok je Eron Gordon dodao 15 poena i 11 skokova. Zajon Vilijamson predvodio je Pelikanse sa 25 poena.

Denver je na kraju slavio 104:91, a Jokić je uz još jedan tripl-dabl dobio i novi razlog da se njegovo ime ispisuje u istorijskim knjigama NBA lige.

Od dva poena na debiju do 200 tripl-dablova - Jokićeva priča nastavlja da dobija neverovatne razmere. A Vestbrukov rekord sada je bliži nego ikada!