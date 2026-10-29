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Stef Kari još jednom je pokazao da za njega godine predstavljaju samo broj!

Čudesni Amerikanac odigrao je spektakularnu utakmicu, ubacio čak 44 poena i predvodio Golden Stejt Voriorse do pobede nad Minesota Timbervulvsima rezultatom 119:114, a usput je stigao i do novog velikog dostignuća u NBA ligi!

Iskusni plejmejker blistao je u Mineapolisu, gde je demonstrirao zbog čega se godinama smatra jednim od najboljih šutera u istoriji košarke. Kari je meč završio sa 44 poena, osam skokova i šest asistencija, uz šest pogođenih trojki i besprekoran učinak sa linije slobodnih bacanja - 16 od 16!

1/6 Vidi galeriju Stef Kari protiv Timbervulvsa Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Kari eksplodirao, rivali nisu imali rešenje!

Zvezda Golden Stejta preuzela je stvari u svoje ruke kada je bilo najpotrebnije. Posebno je nezaustavljiv bio u drugoj četvrtini, u kojoj je ubacio čak 19 poena i sa pet pogođenih trojki u tom periodu praktično zapalio parket.

Kari je utakmicu završio sa šutem 11/27 iz igre, uključujući šest trojki iz 16 pokušaja. Iako nije sve ulazilo iz igre, sa linije penala bio je apsolutno nepogrešiv, što se na kraju pokazalo kao jedan od ključnih faktora pobede.

Voriorsi su u jednom trenutku imali čak 24 poena prednosti, ali su dozvolili Minesoti da se vrati u meč i unese dramu u završnicu. Ipak, gosti su uspeli da sačuvaju prednost i stignu do drugog uzastopnog trijumfa nakon što su sezonu otvorili sa tri poraza.

Izjednačio se sa Lebronom Džejmsom!

Kao da 44 poena i velika pobeda nisu bili dovoljni, Kari je stigao i do istorijskog podviga. Sa 38 godina izjednačio se sa Lebronom Džejmsom po broju utakmica sa najmanje 40 poena nakon navršene 35. godine života - obojica sada imaju po 15 takvih partija!

To je još jedan dokaz neverovatne dugovečnosti superstara Golden Stejta, koji i u poznim igračkim godinama nastavlja da pravi razliku na najvećoj košarkaškoj sceni.

Veliku pomoć imao je i od rukija Jaksela Lendeborga, koji je dodao 26 poena. U redovima Minesote najefikasniji je bio Džonatan Kuminga sa 20 poena, dok su Džejden Mekdenijels i Terens Šenon Džunior ubacili po 19.

Timbervulvsi su nastupili bez svoje prve zvezde Entonija Edvardsa, koji će zbog problema sa desnim kolenom pauzirati duži period. Ipak, to ne umanjuje činjenicu da je Kari još jednom priredio šuterski šou i podsetio sve da još nije rekao poslednju reč.