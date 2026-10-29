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Srpski košarkaš je vodio Denver do pobede u gostima protiv Pelikansa.

Nikola Jokić je zabeležio 200. tripl-dabl učinak u karijeri kada je reč o utakmicama "regularnog" dela sezone, odnosno o ligaškom delu NBA, bez plej-ofa. Postao je Somborac tek drugi košarkaš u istoriji koji je stigao do čak 200 tripl-dablova, a da bi prestigao Rasela Vestbruka, potrebno mu je još 10 takvih utakmica.

Protiv Nju Orleansa je za 34 mminuta postigao 21 poen, uz 13 skokova i 10 asistencija.

Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Pogodio je osam od 13 šuteva iz igre i pet od pet sa linije slobodnih bacanja.

Zanimljivo je da prvi put u sezoni nijednom nije šutnuo za tri poena, nakon što je u prve tri utakmice imao čak 23 pokušaja sa distance.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića na utakmici Nju Orleans - Denver:

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Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports