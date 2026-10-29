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Nikola Jokić podigao je veliku prašinu u Americi izjavom o navijačima Denvera, kojima je poručio da ne dolaze na utakmice ako će zviždati sopstvenom timu.

Njegove reči izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili našao se i legendarni Čarls Barkli, koji je bez ustezanja udario na srpskog asa.

Proslavljeni Amerikanac smatra da Jokić mora da prihvati i negativne reakcije publike, jer su kritike i zvižduci sastavni deo profesionalnog sporta. Barkli se tu nije zaustavio, već je poslao oštru poruku igračima koji ne mogu da podnesu takav odnos navijača, poručivši da su – glupi!

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Jokić je izazvao veliku pažnju kada je nakon pobede Denvera nad Nju Orleans Pelikansima poručio navijačima koji su zviždali ekipi da više ne moraju da dolaze na utakmice. Nagetsi su u tom susretu nadoknadili čak 23 poena zaostatka i slavili posle produžetka rezultatom 141:135, ali je srpski centar, umesto da se govori samo o velikom preokretu, u prvi plan stavio ponašanje publike.

Situacija je dodatno dobila na težini nakon poraza od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 134:114, kada je Jokić ponovio da ostaje pri svojim rečima i poručio da oni koji zvižde sopstvenom timu, po njegovom mišljenju, nisu pravi navijači.

Upravo takav stav zasmetao je Barkliju, koji smatra da je nezadovoljstvo publike sastavni deo profesionalnog sporta.

Barkli je u razgovoru za "SiriusXM NBA Radio" objasnio kako, iz njegovog ugla, razmišljaju navijači koji izdvajaju novac da bi gledali svoje omiljene igrače. Smatra da publika ima pravo da pokaže nezadovoljstvo kada ekipa ne pruža ono što se od nje očekuje.

"Počinjem da se pitam, jer to što je prozivao navijače... Navijači su osetljivi, pa su reagovali u stilu: 'Ma koga ti za*ebavaš? Mi ti plaćamo sav taj novac! Pratimo te i volimo te, a on kaže: 'Nemojte da dolazite na utakmice'", rekao je Barkli.

Nekadašnji as Filadelfije, Finiksa i Hjustona potom je dodatno obrazložio svoj stav, podsetivši na utakmicu u kojoj su navijači Filadelfije izviždali sopstveni tim, da bi potom promenili reakciju kada su igrači počeli da se vraćaju u meč.

"Mislim, ne, ne smeš da igraš loše. Recimo, bila je ona utakmica Filadelfija - Klivlend. Publika ih je izviždala, i to žestoko u prvom poluvremenu, ali onda se Filadelfija vratila i oni su navijali. Tako stvari funkcionišu - volimo te kada stvari idu dobro, okrenućemo se protiv tebe kada stvari idu loše. Uvek govorim igračima, ne možete da budete tako osetljivi. Ista situacija je i sa nama novinarima, ako igraš dobro imaš podršku, ako igraš loše slede kritike. Ako ne razumeš kako ta veza funkcioniše, onda si samo glup", poručio je Barkli.

Jokić ne odustaje od svog stava

Srpski centar nije promenio mišljenje ni posle poraza od Golden Stejta. Naglasio je da je tokom karijere igrao u različitim atmosferama, ali da mu nije uobičajeno da publika zviždi sopstvenoj ekipi.

"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", rekao je Jokić.

Kada je upitan da li smatra da su navijači u Evropi drugačiji, trostruki MVP NBA lige dodatno je pojasnio svoj stav.

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Verovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači", istakao je srpski as.

Barklijeve reči tako su dodatno rasplamsale debatu o odnosu NBA zvezda i publike. Dok legendarni Amerikanac smatra da su zvižduci i kritike deo profesionalnog sporta, Jokić očigledno veruje da navijači koji zaista podržavaju ekipu ne bi trebalo da joj okreću leđa u teškim trenucima.

Rasprava se ne stišava, a naredni mečevi Denvera pokazaće kako će publika u "Bol areni" reagovati na svog najboljeg igrača i da li će se tenzije smiriti ili dodatno pojačati.