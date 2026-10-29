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Srbin je bio odličan protiv Nju Orleansa. Postao je tek drugi igrač u istoriji koji je stigao do 200. tripl-dabl učinaka, a da bi oborio rekord Rasela Vestbruka mu je potrebno još 10 takvih utakmica.

A, pre tačno 11 godina Nikola Jokić je imao debi u NBA ligi.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Upitan je nakon meča protiv Pelikansa da li se seća koliko je poena postigao u prvoj utakmici.

"Dva, desnim horogom", odgovorio je Jokić.

I zaista jeste bilo tako.

Denver je 28.10.2015. godine bio gost Hjustonu, a Jokić je zabeležio svoje prve minute otkako je u ekipu Nagetsa stigao iz Mege.

Ekipa iz Kolorada je ostvarila ubedljivu pobedu (105:85), a Somborac je odigrao četiri minuta.

Za to vreme je uputio jedan šut i pogodio ga, postigao dva poena, a upisao je još samo jednu izgubljenu loptu.

Pogledajte debi Nikole Jokića u NBA:

U svojoj ruki sezoni Jokić je igrao na 80 utakmica.

U proseku je na terenu provodio nešto manje od 22 minuta, a beležio je 10 poena, sedam skokova, 2,4 asistencije i jednom ukradenom loptom po meču.

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