MALO KO SE SEĆA OVE UTAKMICE NIKOLE JOKIĆA! Odigrao četiri minuta i jednom šutnuo na koš, a najbitnija je u njegovoj celoj karijeri!
Srbin je bio odličan protiv Nju Orleansa. Postao je tek drugi igrač u istoriji koji je stigao do 200. tripl-dabl učinaka, a da bi oborio rekord Rasela Vestbruka mu je potrebno još 10 takvih utakmica.
A, pre tačno 11 godina Nikola Jokić je imao debi u NBA ligi.
Upitan je nakon meča protiv Pelikansa da li se seća koliko je poena postigao u prvoj utakmici.
"Dva, desnim horogom", odgovorio je Jokić.
I zaista jeste bilo tako.
Denver je 28.10.2015. godine bio gost Hjustonu, a Jokić je zabeležio svoje prve minute otkako je u ekipu Nagetsa stigao iz Mege.
Ekipa iz Kolorada je ostvarila ubedljivu pobedu (105:85), a Somborac je odigrao četiri minuta.
Za to vreme je uputio jedan šut i pogodio ga, postigao dva poena, a upisao je još samo jednu izgubljenu loptu.
Pogledajte debi Nikole Jokića u NBA:
U svojoj ruki sezoni Jokić je igrao na 80 utakmica.
U proseku je na terenu provodio nešto manje od 22 minuta, a beležio je 10 poena, sedam skokova, 2,4 asistencije i jednom ukradenom loptom po meču.
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