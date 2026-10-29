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Košarkaši Hjuston Roketsa nastavili su sjajan niz na početku NBA sezone, pošto su ubedljivo savladali Milvoki Bakse rezultatom 132:100 i upisali petu uzastopnu pobedu. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postigao je 16 poena, uz dva skoka i četiri asistencije za samo 15 minuta na parketu, a posle meča govorio je za RTS o odličnom startu ekipe, mladom sunarodniku Bogoljubu Markoviću, rezultatima reprezentacije Srbije i Nikoli Jokiću.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Sjajan početak sezone u Hjustonu

Bogdanović je zadovoljan atmosferom i rezultatima ekipe, ali je istakao da je sezona tek počela i da nema razloga za preveliku euforiju.

"Lep početak, pobeđujemo, dobra atmosfera, treniramo… Zadovoljan sam svime. Tek smo krenuli i mislim da ne treba previše izmišljati. Jesmo pobedili pet utakmica zaredom, ali dugačka je sezona, još 77 je ostalo. Tako da, polako, ima vremena", rekao je Bogdanović.

Marković ima veliki potencijal

Srpski košarkaš osvrnuo se i na debi Bogoljuba Markovića u NBA ligi. Istakao je da mu je drago što je imao priliku da se vidi sa mladim sunarodnikom, kome je poželeo mnogo uspeha u nastavku karijere.

"Njihov tim je u nekoj vrsti reforme, u tom su procesu. Drago mi je što sam se video sa Bogoljubom. Nismo imali priliku da odemo na večeru jer smo došli kasno, ali smo stigli malo da se podružimo na utakmici.

Upoznali smo se preko košarke, on je sad Bogi i neka nastavi da bude bolji od mene. Želim mu sve najbolje. Došao je mlad, to je dobro, ima veliku perspektivu i potencijal. Nisam ga mnogo gledao, ali jesam tih nekoliko utakmica koje je igrao dobro protiv Zvezde i Partizana", poručio je Bogdanović.

Pobede Srbije su odličan znak

Bogdanović je prokomentarisao i rezultate reprezentacije Srbije, koja je ostvarila važne pobede. Posebno je izdvojio trijumf protiv Italije na gostujućem terenu, uz napomenu da se uspeh ne sme uzimati zdravo za gotovo.

"Pre svega, želeo bih da kažem da mi je drago što su svi došli. Izuzetno je teško odvojiti vreme i pripremiti se sto odsto. Kod kuće se i očekivala pobeda, ali protiv Italijana na strani je izvanredan rezultat.

Ne treba to shvatati zdravo za gotovo. Drago mi je da su svi momci u dobrom stanju i da je sve prošlo kako treba", istakao je srpski košarkaš.

Jokić kao kapiten? "To je on"

Na kraju, Bogdanović se osvrnuo i na Nikolu Jokića, koji je preuzeo ulogu kapitena reprezentacije Srbije. Kratko je prokomentarisao njegovu novu ulogu i prepustio odluku stručnom štabu.

"On je kapiten, to je na treneru da odlučuje, a mi smo tu da radimo svoj posao. Video sam da mu se svidela ta uloga - to je on", zaključio je Bogdanović.