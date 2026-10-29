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Nikola Jokić je ušao u istoriju pošto je na utakmici protiv Nju Orleansa zabeležio 200. tripl-dabl.

Da bi prestigao Rasela Vestbruka i postao rekorder srpskom košarkašu je potrebno da odigra još 10 takvih utakmica.

Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

Jokić je protiv Pelikansa postigao 21 poen uz 13 skokova i 10 asistencija.

Deci priča o Jokiću

Dejvid Adelman se nakon utakmice poklonio Somborcu.

"Imam sina i ćerku kod kuće. Pokušavam da im objasnim šta gledaju, to je neverovatno. Odajem počast i Rasu, to što su ti momci uradili... Moj otac je igrao protiv Oskara. Neki igrači koji su prošli kroz NBA tokom svih ovih godina – to je jednom u životu tip stvari. To je dve sezone plus pauza za Ol-star u tripl-dablovima. Neverovatno", rekao je Adelman na konferenciji za medije posle meča.

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