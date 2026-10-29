Trener Denvera Dejvid Adelman je govorio o Nikoli Jokiću.
NBA
"IMAM SINA I ĆERKU, POKUŠAVAM DA IM OBJASNIM ŠTA GLEDAJU!" Trener Denvera se poklonio Nikoli Jokiću kao nikad pre: Ovo je jednom u životu...
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Nikola Jokić je ušao u istoriju pošto je na utakmici protiv Nju Orleansa zabeležio 200. tripl-dabl.
Da bi prestigao Rasela Vestbruka i postao rekorder srpskom košarkašu je potrebno da odigra još 10 takvih utakmica.
Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia
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Jokić je protiv Pelikansa postigao 21 poen uz 13 skokova i 10 asistencija.
Deci priča o Jokiću
Dejvid Adelman se nakon utakmice poklonio Somborcu.
"Imam sina i ćerku kod kuće. Pokušavam da im objasnim šta gledaju, to je neverovatno. Odajem počast i Rasu, to što su ti momci uradili... Moj otac je igrao protiv Oskara. Neki igrači koji su prošli kroz NBA tokom svih ovih godina – to je jednom u životu tip stvari. To je dve sezone plus pauza za Ol-star u tripl-dablovima. Neverovatno", rekao je Adelman na konferenciji za medije posle meča.
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