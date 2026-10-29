Deci priča o Jokiću

"Imam sina i ćerku kod kuće. Pokušavam da im objasnim šta gledaju, to je neverovatno. Odajem počast i Rasu, to što su ti momci uradili... Moj otac je igrao protiv Oskara. Neki igrači koji su prošli kroz NBA tokom svih ovih godina – to je jednom u životu tip stvari. To je dve sezone plus pauza za Ol-star u tripl-dablovima. Neverovatno", rekao je Adelman na konferenciji za medije posle meča.