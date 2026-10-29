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Beograd, 28. oktobar 2026 – Sport i solidarnost okupili su predstavnike poslovne zajednice na 16. UNICEF humanitarnom Fer plej turniru u basketu, održanom u Comtrade sportskoj areni u Beogradu. Na turniru je prikupljeno 1.950.000 dinara za podršku mentalnom zdravlju dece i mladih u Srbiji. Pod sloganom „Igramo zajedno. Menjamo živote“, 17 ekipa pokazalo je da zajedništvo i timski duh imaju značaj i van sportskog terena.

Sredstva prikupljena kroz kotizacije i donacije kompanija biće usmerena na unapređenje usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške deci i mladima u Srbiji. Turnir su podržale kompanije koje su se takmičile na terenu, ali i one koje su svojim donacijama doprinele ovoj humanitarnoj inicijativi.

Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa iz kompanije NIS, drugo mesto pripalo je ekipi iz kompanije Comtrade, dok je treće mesto zauzela ekipa iz A1. Nagradu za Fer plej dobila je ekipa iz Atos IT Solutions.

Ovogodišnji turnir bio je posvećen mentalnom zdravlju dece i mladih, podsećajući na važnost pravovremene i dostupne podrške. Prema

„Istraživanju o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji“, koje je 2025. godine sprovelo Ministarstvo turizma i omladine, 40 odsto mladih uzrasta od 15 do 30 godina koji su bili zabrinuti za svoje mentalno zdravlje potražilo je savet ili pomoć od nekoga. Ovi podaci ukazuju na potrebu za daljim ulaganjima u mentalno zdravlje i usluge podrške deci i mladima.

„Deca i mladi se tokom odrastanja suočavaju sa različitim izazovima, koje mogu prevazići uz podršku porodice i vršnjaka, ali i uz stručnu podršku kada je to potrebno. Zato je važno da podrška mentalnom zdravlju bude dostupna svakoj mladoj osobi, nezavisno od toga gde živi. Sredstva prikupljena na ovogodišnjem turniru doprineće jačanju sistema podrške mentalnom zdravlju mladih i jačanju mreže u lokalnim zajednicama. Zahvalni smo svim kompanijama koje su svojim učešćem i donacijama pokazale kolika je snaga zajedništva - kada se udružimo, postižemo konkretne promene za decu i mlade, dajući im priliku da razvijaju svoje snage“, izjavila je Jelena Kovačević iz UNICEF-a u Srbiji.

UNICEF-ov humanitarni Fer plej turnir u basketu održava se od 2007. godine i tokom gotovo dve decenije okupio je više od 400 kompanijskih ekipa. Zahvaljujući podršci poslovne zajednice, kroz ovu tradicionalnu inicijativu do sada je prikupljeno više od 300.000 američkih dolara za unapređenje uslova za decu u Srbiji.