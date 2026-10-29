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Naime, Jokić je 28. oktobra 2015. godine, nakon odlaska iz Mege u NBA ligu, postigao svoja prva dva poena u najjačem košarkaškom takmičenju na svetu, i to protiv Hjuston Roketsa.

Neverovatno zvuči podatak da se gotovo ista situacija dogodila tačno 11 godina kasnije. Marković je 28. oktobra 2026. godine upisao prva dva poena u NBA ligi, takođe protiv Hjustona, nakon što je i sam prethodno nastupao za Megu.

Isti datum, isti protivnik i identičan broj poena, uz razmak od tačno 11 godina – podudarnost koja je privukla pažnju i Miška Ražnatovića, koji je na društvenim mrežama ukazao na ovu zanimljivu vezu između dvojice srpskih košarkaša.

Jokić je u međuvremenu izrastao u jednu od najvećih zvezda svetske košarke, osvojio MVP priznanja i predvodio Denver Nagetse do šampionske titule u NBA ligi.

Marković je tek na početku svog puta preko Atlantika, a ova neobična podudarnost već je pokrenula poređenja sa trostrukim MVP-jem NBA lige.

Naravno, pred mladim srpskim košarkašem tek su najveći izazovi, ali priča o istom datumu, istom protivniku i ista dva poena svakako predstavlja zanimljiv početak njegovog NBA poglavlja.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia