Košarkašice Crvene zvezde ostvarile su drugu pobedu u Evroligi.
Košarka
CRVENA ZVEZDA SRUŠILA VICEŠAMPIONA EVROLIGE: Podvig crveno-belih košarkašica, savladale Galatasaraj u Istanbulu
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Tim Marine Maljković je u utakmici 3. kola grupe B kao gost savladao Galatasaraj u Istanbulu sa 78:68 (19:24, 19:14, 19:16, 21:14).
Zvezda je sada druga u grupi sa učinkom 2-1, Galatasaraj treći sa 1-2.
Artemis Spanu je predvodila Zvezdu sa 21 poenom (10 skokova). Anđela Dugalić je postigla 12 poena, Dorijan Sujić 10, a Savana Vilkinson devet (8 skokova).
Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA
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Kod domaćina Avak Kujier je postigla 20 poena (8 skokova), a Kamija Smols 10.
Ovom pobedom crveno-bele su širom otvorile vrata drugoj fazi, pošto tri od četiri ekipe prolaze u narednu fazu.
U narednom kolu Crvena zvezda gostuje poslednjeplasiranom Mehelenu.
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