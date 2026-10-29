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Tim Marine Maljković je u utakmici 3. kola grupe B kao gost savladao Galatasaraj u Istanbulu sa 78:68 (19:24, 19:14, 19:16, 21:14).

Zvezda je sada druga u grupi sa učinkom 2-1, Galatasaraj treći sa 1-2.

Artemis Spanu je predvodila Zvezdu sa 21 poenom (10 skokova). Anđela Dugalić je postigla 12 poena, Dorijan Sujić 10, a Savana Vilkinson devet (8 skokova).

Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

Kod domaćina Avak Kujier je postigla 20 poena (8 skokova), a Kamija Smols 10.

Ovom pobedom crveno-bele su širom otvorile vrata drugoj fazi, pošto tri od četiri ekipe prolaze u narednu fazu.

U narednom kolu Crvena zvezda gostuje poslednjeplasiranom Mehelenu.

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Košarkašice Crvene zvezde u Evroligi Izvor: Kurir