Ekipa Studenta doživela je i treći poraz u Evrokupu.
Košarka
NEMICE SLAVILE U NIŠU: Student poražen od ekipe Sarlui u Evrokupu
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Niški tim je u utakmici 3. kola grupe I izgubio na svom terenu od nemačke ekipe Sarlui sa 84:75 (20:16, 22:17, 18:17, 24:25).
Nemice su upisale prvi trijumf.
Teodora Ćulibrk je sa 23 poena (7 skokova) bila najefikasnija u timu iz Niša. Nevena Vučković je postigla 16 poena (6 skokova), a Lea Skot 15 (9 skokova).
Kod gošći Elizabet Bulejn je bila najefikasnija sa 22 poena.
Tim trenera Aleksandra Jovanovića u narednom kolu dočekuje mađarski Šopron.
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