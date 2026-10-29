Slušaj vest

Niški tim je u utakmici 3. kola grupe I izgubio na svom terenu od nemačke ekipe Sarlui sa 84:75 (20:16, 22:17, 18:17, 24:25).

Nemice su upisale prvi trijumf.

Teodora Ćulibrk je sa 23 poena (7 skokova) bila najefikasnija u timu iz Niša. Nevena Vučković je postigla 16 poena (6 skokova), a Lea Skot 15 (9 skokova).

Kod gošći Elizabet Bulejn je bila najefikasnija sa 22 poena.

Tim trenera Aleksandra Jovanovića u narednom kolu dočekuje mađarski Šopron.

Ne propustiteKošarkaŽENSKA JUNIORSKA LIGA SRBIJE: Mega i Vojvodina 021 za titulu, Senta i Crvena zvezda za treće mesto!
juniorke.jpg
KošarkaZVEZDA U VELIKOM STILU OSVOJILA KUP MILAN CIGA VASOJEVIĆ: Crveno-bele demolirale Novosađanke!
zvezda.jpeg
KošarkaZVEZDA BRANI TROFEJ KUPA: Crveno-bele u finalu protiv Novosađanki!
zvezda.jpg
KošarkaZVEZDINE KOŠARKAŠICE SPREMNE ZA POČETAK PLEJ-OFA: Regularni deo su završile bez poraza! Titula je nadomak ruke!
KKCZ.jpg