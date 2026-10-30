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Košarkaš Širokog, Danijel Luis, doživeo je veliku neprijatnost pred okršaj za Crvenom zvezdom u ABA ligi.

Amerikanac je želeo da odradi jutarnji kondicioni trening, ali se obično trčanje pretvorilo u pravu malu pometnju. Amerikanac je istrčao na ulice Kočerina, gde živi, a pojedini meštani su ga, verovali ili ne, navodno pomešali sa migrantom i zbog toga pozvali policiju!

Danijel Luis Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve se dogodilo oko sedam sati ujutru, kada je Luis trčao po novoizgrađenom trotoaru. Njegova jutarnja rutina očigledno je iznenadila nekoga od stanovnika ovog hercegovačkog mesta, pa je usledila reakcija koja je ubrzo postala tema na društvenim mrežama, prenosi "Hercegovina.info".

O celoj situaciji oglasila se i Instagram stranica „Turnir zaselaka župe Kočerin“, koja je objavila šaljivo obaveštenje namenjeno meštanima.

"Obaveštenje za sve meštane Kočerina. Iz MUP-a Širokog Brijega obavestili su sve stanovnike Kočerina da nema potrebe za opštom panikom koja se dogodila juče u 7.00. Naime, uočena je osoba kako trči po novoizgrađenom trotoaru u ranim jutarnjim satima i neko je odmah pomislio da takvu radnju treba prijaviti policiji. Pojedini se pripremaju za svoj posao ispijajući ranojutarnju kafu, a ima i osoba koje se spremaju za derbi protiv Crvene zvezde2, navedeno je u objavi, uz nekoliko emotikona koji jasno pokazuju da je reč o šali.

Objava o Danijelu Luisu Foto: Screenshot

I dok su pojedini meštani očigledno bili iznenađeni prizorom čoveka koji trči ulicom u ranim jutarnjim satima, Luis je zapravo radio ono što profesionalni sportisti rade pred važne utakmice - pripremao se za naredni izazov.

Amerikanac je jedan od važnijih igrača Širokog, a u dosadašnjem delu ABA lige, na četiri odigrane utakmice, beleži prosečno 10,5 poena i 4,8 asistencija.

Njegov tim sada očekuje ozbiljan izazov, pošto ga u nedelju od 13 časova čeka gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu, u okviru regionalnog takmičenja.

Tako je Luis, umesto da ga neko prepozna kao košarkaša koji se sprema za važan duel, postao glavna tema u lokalnom kraju zbog jednog sasvim običnog jutarnjeg treninga.

Jedno je sigurno, u Kočerinu će se još dugo prepričavati kako je košarkaš Širokog, spremajući se za megdan sa Zvezdom, neplanirano izazvao pravu pometnju!