Slušaj vest

Mika Murinen ponovo je dospeo u žižu javnosti, ali ovoga puta zbog potpuno drugačijih razloga nego tokom boravka u Partizanu!

Mladi Finac u Beogradu nije uspeo da opravda očekivanja, teško se snalazio u seniorskoj košarci i nije uspevao da se nametne u crno-belom dresu. Ipak, odlazak u Ameriku očigledno mu je prijao, a prve partije u NCAA već su privukle veliku pažnju. Toliku da je legendarni Peni Hardavej ostao impresioniran njegovim mogućnostima i otišao toliko daleko da ga vidi kao potencijalnog prvog pika NBA drafta!

1/5 Vidi galeriju Mika Murinen u Arkanzasu Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Murinen je ovog leta odlučio da napusti evropsku košarku i karijeru nastavi u NCAA ligi, gde nastupa za Arkanzas pod komandom čuvenog Džona Kaliparija. Čini se da mu je promena sredine prijala, pošto je već na početku američke avanture uspeo da skrene pažnju na sebe.

Posebno impresivno izdanje imao je u pripremnom duelu protiv Memfisa, u kojem je Arkanzas slavio rezultatom 93:81. Mladi Finac je za samo 19 minuta na parketu upisao 10 poena, 12 skokova i dve ukradene lopte, a njegov učinak nije prošao nezapaženo.

Naprotiv, trener poraženog tima Peni Hardavej bio je toliko impresioniran da je izneo procenu koja je odjeknula američkom košarkaškom javnošću.

"Mika bi mogao da bude prvi pik na draftu. Ovaj momak je neverovatan, ima izuzetno duge ruke i veoma je aktivan. Kada raširi ruke, deluje kao da pokriva čitavu dvoranu", poručio je Hardavej.

Uporedio ga sa Vembanjamom i Janisom!

Tu se nije zaustavio. Nekadašnji NBA as, koji je tokom igračke karijere bio drugi pik drafta 1993. godine, otišao je korak dalje i uporedio Murinena sa velikim zvezdama najjače lige sveta.

"Kad ga gledate, podseća na Viktora Vembanjamu, ali i na grčkog superstara Janisa Adetokumba", dodao je Hardvej.

Poređenje sa takvim igračima svakako je ogromno priznanje za devetnaestogodišnjeg Finca. Sa visinom od oko 211 centimetara, dugim ekstremitetima, izuzetnom pokretljivošću i atletskim sposobnostima, Murinen poseduje fizičke predispozicije koje su veoma zanimljive NBA skautima.

I američki mediji ističu da je upravo kombinacija visine, pokretljivosti i sposobnosti da doprinosi u različitim segmentima igre ono što ga izdvaja od drugih mladih igrača. Ipak, priče o prvom mestu na draftu za sada su procene i pohvale, a ne potvrđena prognoza.

U Partizanu nije mogao da se sastavi, a sada ga porede sa NBA zvezdama!

Posebno je zanimljivo koliko se promenila priča oko Murinena za samo nekoliko meseci. Kada je stigao u Partizan, od njega se očekivalo mnogo, naročito posle sjajnih partija za reprezentaciju Finske na Evropskom prvenstvu. Navijači crno-belih nadali su se da su dobili buduću evropsku zvezdu, ali je realnost bila potpuno drugačija.

Finac se u Beogradu nije snašao. Nije uspevao da se izbori za ozbiljniju ulogu, nije pokazivao kontinuitet, a na parketu je često delovao kao igrač koji još nije spreman za zahteve seniorske košarke na najvišem nivou.

Statistika je bila prilično surova: u šest evroligaških utakmica postigao je ukupno samo jedan poen! U ABA ligi odigrao je osam mečeva i ukupno ubacio 33 poena, uz 23 skoka.

Problemi su se pojavili i van samih utakmica. Krajem januara 2026. Murinen nije bio u sastavu za duel sa Igokeom, a trener Đoan Penjaroja tada je njegovo odsustvo objasnio tehničkim razlozima. Pojedini mediji preneli su navode o nedisciplini i nedovoljnom zalaganju na treninzima, ali te tvrdnje nisu zvanično potvrđene od strane kluba.

Njegov odlazak iz Partizana krajem februara bio je očekivan rasplet, pošto je Finac želeo da nastavi razvoj kroz američku koledž košarku. U Beogradu nije ostavio utisak kakav su mnogi očekivali, ali sada pokušava da pokaže da je njegov potencijal mnogo veći od onoga što je demonstrirao u crno-belom dresu.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Kalipari bi mogao da mu otvori vrata NBA lige

Murinen je napravio veliki potez odlaskom u Arkanzas, gde ga trenira Džon Kalipari, jedan od najpoznatijih stručnjaka u američkoj koledž košarci.

Kalipari iza sebe ima ogromno iskustvo u radu sa budućim NBA zvezdama. Tokom karijere vodio je veliki broj igrača koji su kasnije izabrani na draftu, a čak četvorica njegovih košarkaša bila su prvi pikovi.

Za mladog Finca to je prilika da popravi sve ono što nije funkcionisalo u Partizanu, razvije igru i pokaže da može da odgovori zahtevima vrhunske košarke.

Da li će Murinen zaista postati prvi pik NBA drafta ili su Hardavejeve reči samo izraz oduševljenja njegovim fizičkim predispozicijama, pokazaće vreme. Jedno je sigurno - momak koji u Partizanu nije uspeo da se nametne sada ponovo privlači ogromnu pažnju, a američka avantura tek je počela!