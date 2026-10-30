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Delovalo je da je Darko Rajaković konačno dobio najveće pojačanje za svoj Toronto, ali se radost brzo pretvorila u glavobolju!

Kavaj Lenard tek što je ponovo obukao dres Reptorsa, a već je morao na prinudnu pauzu. Iskusni as ima problem sa levim kolenom, a najnovije informacije iz Amerike nikako ne idu naruku kanadskom timu.

Prve procene bile su nešto optimističnije - očekivalo se da će Lenard odsustvovati nedelju dana, a onda je stigla nova, mnogo ozbiljnija prognoza. Prema informacijama koje je objavio NBA insajder Kris Hejs, košarkaš bi mogao da bude van terena čak tri do četiri nedelje!

Problem predstavlja otok, zbog kojeg lekari žele da sačekaju da se stanje smiri pre nego što odrede naredne korake u oporavku.

"Oporavak će trajati duže nego što se u početku očekivalo. Ono što mi je rečeno jeste da moraju da sačekaju da se upala smiri, pa da tek onda procene šta dalje. Čuo sam da bi mogao da bude van terena tri do četiri nedelje", preneo je Kris Hejs.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Odsustvo najveće zvezde predstavlja veliki udarac za Toronto, ali Darko Rajaković pokušava da izvuče maksimum iz situacije. Trener Reptorsa poručio je da će izostanak Lenarda otvoriti prostor drugim igračima i pružiti im priliku da preuzmu veću odgovornost.

"Kada Kavaj ne igra, očigledno je da nam nedostaje veoma važan deo tima, ali to otvara mnogo prilika za ostale momke", rekao je Rajaković.

Srpski stručnjak veruje da ekipa ima dovoljno kvaliteta da prebrodi ovaj period, a posebno je istakao važnost zajedništva i napretka u igri. Prema njegovim rečima, pauza bi čak mogla da pomogne timu da dodatno izgradi hemiju, pa da Lenardov povratak bude još lakši.

Toronto je, uprkos problemima sa povredom svoje najveće zvezde, uspeo da savlada Orlando sa ubedljivih 129:99. Reptorsi su tako pokazali da mogu da funkcionišu i bez njega, ali jasno je da će im na duže staze biti potrebno njegovo prisustvo.

1/5 Vidi galeriju Prva runda plej-ofa, Klivlend - Toronto, Darko Rajaković Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Veliki povratak, pa odmah problemi

Lenard je u prva dva meča po povratku u Toronto prosečno beležio 19,5 poena, 7,5 skokova, 3,5 ukradenih lopti i 1,5 asistencija za 26 minuta na parketu. Dovoljno da pokaže koliko može da znači ekipi - ali i koliko će njegov izostanak boleti.

Podsetimo, dvostruki NBA šampion i dvostruki MVP finala vratio se u Toronto ovog leta, nakon što je prethodnih sedam godina proveo u Los Anđeles Klipersima. Upravo je u dresu Reptorsa 2019. godine stigao do šampionskog prstena, a sada se od njega očekuje da pomogne ekipi da ponovo napadne sam vrh.

Lenard je NBA karijeru počeo u San Antoniju, gde je proveo sedam sezona, pre nego što je preko Toronta stigao u Kliperse. Sada, sa 35 godina, ponovo je u Kanadi, uz ugovor vredan 115 miliona dolara koji može da traje do 2029. godine.

Međutim, umesto da se odmah nametne kao lider ekipe, Lenard će morati da se posveti oporavku. A Rajakoviću ostaje da pronađe način da Toronto izdrži bez svoje najveće zvezde.