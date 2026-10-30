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Košarkaši Atlante pobedili su Klivlend rezultatom 114:111 u uzbudljivom meču NBA lige, nakon što su uspeli da nadoknade čak 15 poena zaostatka. Heroj Hoksa bio je fantastični Onjeka Okongvu, dok je Donovan Mičel propustio priliku da odvede utakmicu u produžetak.

Publika u Atlanti gledala je pravi košarkaški triler! Hoksi su pred svojim navijačima uspeli da nadigraju Klivlend, iako je u jednom trenutku delovalo da će gosti rutinski odneti pobedu.

Kavalirsi su odlično otvorili utakmicu i u prvoj četvrtini stigli do čak 15 poena prednosti. Međutim, usledio je potpuni preokret domaćina. Atlanta je u drugoj deonici zaigrala mnogo agresivnije, napravila seriju 19:2 i potpuno promenila tok susreta.

Hoksi su na poluvreme otišli sa prednošću, a u trećoj četvrtini dodatno pojačali ritam. Klivlend je pokušavao da se vrati u meč, ali je domaćin uspevao da sačuva prednost.

Okongvu nezaustavljiv, Hezonja dvocifren

Najzaslužniji za veliki trijumf Atlante bio je Onjeka Okongvu, koji je odigrao utakmicu karijere i završio je sa 29 poena i 12 skokova. Odličan je bio i Nikel Aleksander-Voker sa 25 poena, dok je Eron Vigins dodao 20.

Na drugoj strani, Džejms Harden bio je najefikasniji u redovima Klivlenda sa 24 poena, pet skokova i četiri asistencije. Donovan Mičel ubacio je 22 poena, dok je Sem Meril dodao 16.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja proveo je nešto manje od 17 minuta na parketu i upisao 10 poena, šest skokova i dve asistencije, uz odličan šut iz igre (4/6).

Mičel promašio produžetak

Klivlend se u samoj završnici približio na samo poen zaostatka, kada je Donovan Mičel pogodio za 112:111, nešto više od 20 sekundi pre kraja.

Aleksander-Voker je potom bio siguran sa linije slobodnih bacanja i vratio Atlanti tri poena prednosti. Gosti su imali poslednji napad i priliku da izbore produžetak, ali je Mičel promašio oba pokušaja za izjednačenje.

Atlanta je tako sačuvala trijumf i prekinula niz od tri poraza, dok je Klivlend ostao bez četvrte uzastopne pobede.

Posle ovog susreta Hoksi imaju učinak od tri pobede i tri poraza, dok su Kavalirsi na skoru 3-2.