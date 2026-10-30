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Košarkaši Memfisa savladali su na gostovanju favorizovani Portland sa 124:103 i tako nastavili fantastičan niz na startu sezone.

Deni Avdija bio je najbolji u redovima domaćina, ali ni njegova sjajna partija nije mogla da spreči ubedljiv trijumf Grizlija!

Nije Portland imao rešenje za raspoloženi Memfis! Iako su Trejlblejzersi na poluvremenu bili potpuno izjednačeni sa rivalom (58:58), u nastavku je usledio potpuni raspad igre domaćeg sastava.

U centru pažnje bio je Deni Avdija, koji je pružio odličnu partiju i još jednom pokazao koliko znači ekipi iz Oregona. Izraelski reprezentativac utakmicu je završio sa 24 poena, devet skokova i sedam asistencija, uz jedan blok.

Avdija je bio najefikasniji igrač Portlanda, a posebno je bio raspoložen u prvom poluvremenu, kada je ubacio 13 poena. Ipak, njegov učinak nije bio dovoljan da zaustavi nalet gostiju.

Portland nije imao odgovor

Prvo poluvreme proteklo je u izjednačenoj borbi. Obe ekipe postigle su po 25 poena u prvoj četvrtini, a zatim još po 33 u drugoj, pa se na veliki odmor otišlo rezultatom 58:58.

Međutim, treća deonica donela je potpuno drugačiju sliku. Memfis je pojačao odbranu, pronašao ritam u napadu i serijom 12:2 preuzeo kontrolu nad utakmicom. Grizlisi su u poslednju četvrtinu ušli sa osam poena prednosti (91:83).

A onda je usledio nokaut!

Gosti su u završnici napravili seriju 13:0 i otišli na nedostižnu prednost od 22 poena. Portland jednostavno nije imao odgovor na njihovu igru, pa je Memfis mirno priveo meč kraju.

Ruki oduševio sve

Posebnu pažnju privukao je Kameron Bozer, koji je ostvario prvi tripl-dabl u NBA karijeri! Mladi košarkaš završio je utakmicu sa 18 poena, 12 skokova i 12 asistencija.

Isti broj poena ubacio je i Ajzea Stjuart, dok je Sedrik Kauard dodao 17, a Zek Idi 13 poena.

Kod Portlanda, pored Avdije, dvocifreni su bili Tumanji Kamara sa 13 i Donovan Klingen sa 11 poena.

Morant izašao zbog povrede

Meč je imao i neprijatnu epizodu za Memfis. Dža Morant, koji je prvi put igrao protiv bivšeg kluba nakon letnje razmene, morao je da napusti parket u četvrtoj četvrtini zbog problema sa levom zadnjom ložom.

Morant je za 23 minuta ubacio 14 poena i zabeležio tri asistencije. Trener Memfisa posle utakmice nije imao konačnu procenu povrede.

Memfis je tako nastavio sezonu bez poraza i stigao do učinka 5-0, dok je Portland posle tri uzastopne pobede prvi put poklekao i sada ima skor 3-1.