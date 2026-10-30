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Srpski košarkaš Nikola Jokić i na startu nove sezone beleži impresivne brojke, međutim, pojedini američki novinari ukazali su na problem koji se sve jasnije primećuje u njegovoj igri.

Somborac još nije pronašao prepoznatljivu šutersku formu, a posebno zabrinjava podatak o njegovoj preciznosti iza linije za tri poena. Uz to, na meti kritika našla se i njegova igra u odbrani, pa se sve glasnije analizira šta se dešava sa najboljim igračem Denvera nakon povratka posle povrede kolena.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Iako Jokić i dalje isporučuje zapažene partije i beleži impresivne brojke, američki novinari koji pomno prate Nagetse primetili su da u pojedinim segmentima igre nije na nivou na koji je godinama navikao košarkašku javnost. Posebno se izdvaja šut za tri poena, koji je postao jedna od tema o kojima se najviše govori kada je reč o njegovim nastupima u poslednjem periodu.

Prema analizi Dejvida Dekera, novinara portala "NuggLove", srpski centar od povratka na teren, uključujući i utakmice plej-ofa, pogađa svega 28,5 odsto šuteva iza linije 7,24 metra.

U prva četiri meča u novoj sezoni, njegov procenat je još lošiji - svega 21,7 odsto!

Ovaj podatak izazvao je pažnju američkih medija, posebno zbog činjenice da je Jokić godinama jedan od najnepredvidivijih i najopasnijih centara u NBA ligi. Njegova sposobnost da pogodi sa distance predstavlja važan deo napadačke igre Denvera, pa je jasno zašto se pad procenta našao pod lupom analitičara.

Deker je u svojoj analizi posebno izdvojio utakmicu protiv Nju Orleansa, u kojoj je Denver slavio rezultatom 104:91. Jokić je tada upisao 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija, ali je zanimljivo da je svih osam njegovih pogodaka iz igre bilo za dva poena.

Upravo zbog toga Deker smatra da bi Jokić u ovom trenutku trebalo više da se oslanja na igru blizu koša, umesto da forsira šut za tri poena dok ponovo ne pronađe prepoznatljivu preciznost.

Amerikanci kritikovali i njegovu odbranu

Međutim, šut za tri poena nije jedina stvar koja se našla na meti kritika. Pojedini američki novinari smatraju da Jokić i Denver imaju još jedan problem - defanzivu.

Harison Vind, novinar koji detaljno prati Nagetse i jedan od poznatijih glasova iz podkasta "DNVR", bio je veoma oštar kada je komentarisao igru ekipe protiv Nju Orleansa.

Posebno je kritikovao Jokićevu odbranu tokom prvog poluvremena, ocenivši da srpski centar u tom segmentu nije bio na potrebnom nivou. Nije poštedeo ni ostatak ekipe, a smatrao je da su Nagetsi svojim izdanjem zaslužili zvižduke domaćih navijača.

Sukob sa navijačima

Posebnu pažnju izazvala je i reakcija srpskog košarkaša nakon što su navijači Denvera zviždali ekipi tokom utakmice na domaćem terenu.

Jokić nije pokušao da ublaži situaciju, već je poslao prilično oštru poruku nezadovoljnim navijačima.

"Zviždali su nam na prvoj utakmici kod kuće i mislim da navijači koji su to radili više ne moraju da dolaze", poručio je Jokić.

Dodao je da oni koji prate Denver znaju da ekipa nikada ne odustaje i da se vraćala iz mnogo težih situacija.

Ovakav odgovor iznenadio je deo američke javnosti, posebno zbog toga što Jokić retko ulazi u verbalne sukobe i uglavnom izbegava polemike van terena.

Srpski centar nije promenio mišljenje ni posle poraza od Golden Stejta. Naglasio je da je tokom karijere igrao u različitim atmosferama, ali da mu nije uobičajeno da publika zviždi sopstvenoj ekipi.

"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", rekao je Jokić.

Kada je upitan da li smatra da su navijači u Evropi drugačiji, trostruki MVP NBA lige dodatno je pojasnio svoj stav.

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Verovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači", istakao je srpski as.

Nikola Jokić Foto: Screenshot

Problem je i u Denveru

Ipak, nije sve usmereno ka srpskom centru. Deo kritika odnosi se i na rukovodstvo Denvera, odnosno na način na koji je ekipa sastavljena oko svog najboljeg igrača.

U američkim analizama pominje se odlazak Pejtona Votsona i pitanje da li su Nagetsi uspeli da nadoknade njegov defanzivni doprinos. Kritike su upućene i zbog velikog ugovora Kristijana Brauna, uz pitanje koliko će on moći da pruži ekipi i koliko će njegovo zdravstveno stanje uticati na sezonu.

Suština je da Denver, prema mišljenju pojedinih analitičara, nije dovoljno kvalitetno popunio sve pozicije kako bi maksimalno iskoristio najbolje godine Nikole Jokića.

A to je možda i najveća briga navijača Nagetsa. Srpski centar i dalje je igrač oko kojeg se vrti gotovo sve u igri ekipe, ali za najviše domete biće mu potrebna mnogo veća pomoć saigrača.

Brojke i dalje impresivne

I pored kritika, Jokićevi statistički parametri pokazuju da nema razloga za dramatične zaključke. U prve četiri utakmice nove sezone beležio je prosečno 22 poena, 10,5 skokova i devet asistencija po meču, uz 21,7 odsto uspešnosti u šutu za tri poena.

Da Jokić i dalje može da odigra utakmice na neverovatnom nivou pokazao je i protiv Nju Orleansa, kada je zabeležio 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija, a Denver je nadoknadio čak 23 poena zaostatka i slavio posle produžetka.

Ipak, jasno je da će njegov šut za tri poena, ali i defanzivni doprinos, biti pod posebnom lupom američkih analitičara u narednom periodu.

Jokić je navikao da odgovara na kritike na jedini način koji najbolje poznaje - igrama na parketu. A ako je suditi po dosadašnjoj karijeri, nikada nije bio igrač kojem je bilo potrebno mnogo vremena da ućutka skeptike.