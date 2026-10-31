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Toni Parker iza sebe ima blistavu NBA karijeru, ali ni posle svih osvojenih trofeja i velikih uspeha nije zaboravio čoveka koji je najviše uticao na njegov košarkaški put - legendarnog Grega Popoviča!

Nekadašnji as San Antonio Sparsa, koji je sa timom iz Teksasa osvojio čak četiri NBA titule, odlučio je da se oproba i u trenerskim vodama. Danas vodi Asvel, a priznaje da je košarkaška filozofija koju je usvojio tokom 17 sezona pod Popovičevim vođstvom i dalje temelj njegovog rada.

Parker je otkrio i šta bi mu čuveni trener poručio kada bi ga danas video u novoj ulozi. Njegov odgovor najbolje oslikava odnos dvojice košarkaških velikana.

"Znam šta bi mi rekao. Kazao bi: 'Budi bolji od mene.' Jer upravo to mi je govorio kada sam započinjao karijeru", otkrio je Parker.

Francuz ne krije koliko mu je Popovič značio, a posebno je zanimljivo da je upravo njega među prvima obavestio o odluci da započne trenersku karijeru.

"Očigledno je da je on neko ko mi je mnogo pomogao tokom karijere. On i moj otac bili su među prvim ljudima kojima sam rekao da želim da postanem trener i započnem novo poglavlje u karijeri", ispričao je Parker.

1/12 Vidi galeriju Greg Popovič Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Scott Coleman / Zuma Press / Profimedia

Posle završetka igračke karijere, Parker je shvatio da još nije spreman da se potpuno udalji od košarke. Nedostajali su mu takmičarski naboj, svakodnevni treninzi i atmosfera svlačionice, pa je odlučio da znanje stečeno tokom bogate karijere prenese na novu generaciju igrača.

"Nedostaje mi taj adrenalin i želim da se svakodnevno takmičim. Nedostajao mi je moj nekadašnji život i osećam da imam mnogo toga da pružim zahvaljujući svom košarkaškom znanju", objasnio je nekadašnji plejmejker.

Parker je potom otkrio i šta bi Popoviča najviše nerviralo kada bi prisustvovao treningu njegovog Asvela. Reč je o dva principa na kojima je legendarni stručnjak godinama gradio prepoznatljivu kulturu San Antonio Sparsa – energiji i odbrani!

"Pop bi uvek poludeo ako ne biste igrali energično i ako ne biste igrali odbranu, jer su to dve stvari koje uvek možete da kontrolišete", rekao je Parker.

A onda je objasnio i čuvenu filozofiju svog nekadašnjeg trenera, koja se ne odnosi samo na košarku već i na život.

"Uvek govori: 'Kontrolišite ono što možete da kontrolišete.' Ako promašite šut ili vam lopta pobegne prilikom driblinga, to su stvari na koje ne možemo da utičemo. To je košarka. Ali energiju i igru u odbrani uvek možete da kontrolišete", zaključio je Parker.

Jasno je da Parker ne želi samo da kopira Popovičev sistem, već da prenese vrednosti koje su San Antonio učinile jednom od najuspešnijih košarkaških dinastija.