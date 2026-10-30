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Rukovodstvo lige bilo je prinuđeno da reaguje pod vanrednim okolnostima i ekspresno regrutuje nova lica sa raznih meridijana, međutim, uvodna četiri kola jasno su pokazala da stvari na parketu ne funkcionišu besprekorno i da je daleko od idealnog.

U želji da se tenzije smire, sportska direkcija menadžmenta ABA lige organizovala je onlajn sastanak putem platforme „Zoom” sa predstavnicima svih 20 klubova učesnika. Glavnu reč imao je predsednik Sudijske komisije Migel Anhel Perez, koji je čelnicima regionalnih ekipa predočio iscrpan i detaljan izveštaj o deljenju pravde u dosadašnjem toku šampionata.

- Sezonu smo započeli pripremom Priručnika o kriterijumima, koji je podeljen sudijama, kontrolorima i klubovima. U njemu su navedene najvažnije situacije na utakmici i definisani kriterijumi koji treba da se primenjuju. Pored toga, sa sudijama i kontrolorima radimo na nedeljnom nivou. Organizujemo onlajn sastanke tokom kojih analiziramo sve sudijske nastupe iz svakog kola i ističemo oblasti u kojima ima prostora za napredak - sažeo je Perez nakon sastanka, dodajući da Sudijska komisija koristi novi tehnološki alat koji omogućava ponovno pregledanje video-snimaka visoke rezolucije.

Perez je dodatno pojasnio proceduru nadzora, istakavši da kontrolori suđenja neposredno po završetku svakog meča sprovode preliminarnu analizu i sačinjavaju početnu procenu arbitraže, nakon čega svoje nalaze i detaljan izveštaj prosleđuju Sudijskoj komisiji na konačnu verifikaciju.

- Sastanci sa sudijama se održavaju i pre i posle svake utakmice. Nakon toga, Sudijsko odeljenje prima ovu početnu procenu, analizira je i, ako je potrebno, vrši odgovarajuća prilagođavanja u pogledu specifičnih situacija. To znači da svaka utakmica prolazi kroz dvostruku analizu. Na kraju, pripremamo listu ključnih situacija sa svake utakmice, praćenu odgovarajućim video-klipovima. Ova lista se najpre šalje dvema ekipama koje su učestvovale u utakmici i sudijama koje su sudile. Na kraju dana, objedinjene analize svih utakmica se potom distribuiraju svim ekipama i sudijama.

U proseku se detaljno pregleda i analizira oko 180 spornih situacija po jednoj takmičarskoj rundi.

- O kvalitetu suđenja može da se raspravlja uopšteno i subjektivno, ali nismo primili nijedan upit od klubova koji dovedi u pitanje ili osporava bilo koju od 722 situacije analizirane tokom prva četiri kola. To je objektivna činjenica. Na utakmicama gde je kvalitet suđenja ocenjen kao ispod očekivanog proseka, ovaj proces se dodatno proširuje, tako što se detaljno analizira svaka odluka tokom utakmice. Na taj način se svaka sudijska odluka, od prve do poslednje sekunde, ispituje pojedinačno - naglasio je Perez.

1/5 Vidi galeriju Večiti derbi, ABA liga 19.04.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Takođe, uspostavljena je i kontinuirana, dvosmerna komunikacija sa predstavnicima klubova, sa ciljem da se kroz stalan dijalog i transparentnost razjasne sve nedoumice i preduprede eventualni nesporazumi.

- Sezonu smo započeli onlajn sastankom na kojem su učestvovali svi glavni treneri i sportski direktori klubova ABA lige i ABA 2 lige. Tokom tog sastanka objasnili smo da će lista sudija biti potpuno nova i da će sudijama biti potreban period prilagođavanja na Ligu. To je sasvim normalno kada neko prvi put počne da radi u novom takmičenju, sa novim pravilima, igračima i ekipama koje još ne poznaje. Slično tome, kada se igrači i treneri pridruže novom klubu, potrebno im je vreme da se adaptiraju i upoznaju sa sistemima igre te ekipe. Isti princip važi i za sudije.

Klubovi dobijaju i statistički pogled na pregledane situacije.

- Ovaj izveštaj objedinjuje podatke Sudijske komisije o zvanično zabeleženim događajima iz statistike 'iz minuta u minut' i utakmične statistike ABA lige, zajedno sa procenama kontrolora dokumentovanim u izveštajima o ključnim situacijama koji pokrivaju svih deset utakmica u svakom kolu. Materijal pregledan u izveštajima o ključnim situacijama sadrži u proseku 180 stavki. Pored toga, nakon završetka prva četiri kola ove sezone, dostavili smo i dodatni izveštaj koji poredi statističke podatke iz istog perioda prethodne sezone 2025/26. i tekuće sezone 2026/27.

Migel Anhel Perez je ujedno najavio i održavanje velikog edukativnog seminara za sve arbitre sa liste regionalnog takmičenja, čija je realizacija planirana za kraj novembra.

- Veoma nam je važno da održimo ovaj seminar i da, pored rada na daljinu, imamo priliku da radimo zajedno i uživo. To će nam u velikoj meri pomoći da poboljšamo mehaniku suđenja na terenu, komunikaciju, kao i primenu i protokole IRS-a (sistema za pregledavanje snimaka), pored ostalih oblasti rada. Pored toga, sprovešćemo testove fizičke spremnosti i testove iz poznavanja pravila.

- Takođe ćemo imati priliku da čujemo mišljenja o igri i suđenju od ljudi koji nisu sudije, što će nam omogućiti da steknemo drugačiju perspektivu. U tu svrhu organizovaćemo okrugli sto na kojem će učestvovati bivši igrači koji takođe imaju iskustva kao sportski direktori ili treneri: Pero Antić, Nikola Lončar i Veljko Mršić. Pored toga, na seminaru ćemo ugostiti stručnjake Đađija Lamoniku, šefa suđenja u Italiji, i Dragana Medana, člana Sudijske komisije Evrolige.