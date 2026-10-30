Slušaj vest

Nekadašnji as Denvera i Njujorka govorio je u podkastu „7PM in Brooklyn“ o duelima sa najvećim imenima NBA lige, među kojima su bili Brajant, Džejms, Vins Karter i Pol Pirs.

Entoni je istakao da nikada nije imao problem sa čuvanjem najvećih zvezda, jer je znao koliko koncentracije takvi dueli zahtevaju.

„Nikada nisam imao problem sa zvezdama. Kada igrate protiv neke velike zvezde, znate koliko morate da budete koncentrisani. Spremni ste za to“, poručio je Entoni.

Prema njegovim rečima, mnogo teže za odbranu mogu da budu igrači koji poene postižu utrčavanjima, kretanjem bez lopte i korišćenjem prostora koji nastaje tokom odbrambenih rotacija.

„Igrač kojeg čuvate postigne 13 poena, a vi se pitate kako je došao do njih. Utrčava, pronalazi prostor iza vaših leđa i iznuđuje slobodna bacanja. Takvi igrači mogu da budu mnogo frustrirajući“, objasnio je bivši reprezentativac SAD.

Ipak, najviše pažnje privukla je njegova tvrdnja da ne pamti igrača koji ga je konstantno zatrpavao poenima i dominirao nad njim u direktnim duelima.

„Igrao sam protiv Kobija, Lebrona, Vinsa i Pola. Imali smo velike borbe, ali ne mogu da se setim nekoga ko me je konstantno nadigravao. Bilo je zvezda sposobnih za to, ali ne mogu odmah da izdvojim nijedno ime“, rekao je Entoni.

Statistika, međutim, pokazuje da su Lebron i Kobi imali odlične rezultate protiv njegovih ekipa.

Džejms je ostvario 30 pobeda i 16 poraza, uz prosek od 26,2 poena, 7,4 skoka i 7,8 asistencija. Čak 16 puta postigao je najmanje 30 poena.

Brajant je protiv Entonijevih timova imao skor 24-15, uz 28,5 poena, 5,1 skok i 5,4 asistencije u proseku. Trinaest puta ubacio je najmanje 30 poena, dok je u pet navrata postizao 40 ili više.

Ipak, ovi podaci odnose se na međusobne duele njihovih ekipa i ne pokazuju koliko su Džejms i Brajant poena postizali baš kada ih je Entoni lično čuvao.

Podsetimo, Karmelo Entoni je tokom 19 sezona u NBA ligi prosečno beležio 22,5 poena, 6,2 skoka i 2,7 asistencija. Deset puta je učestvovao na Ol-star utakmici, a profesionalnu karijeru završio je 2022. godine.