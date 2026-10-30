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Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je plejmejker Trejl blejzersa i dvostruki ol-star NBA lige doživeo istegnuće drugog stepena.

Dža Morant Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Morent, koji je u Portland trejdovan ovog leta iz Memfisa, ove sezone u proseku beleži 15,8 poena, 5,5 asistencija i 2,5 skokova za ekipu Trejl blejzersa.

Nakon četiri odigrane utakmice u NBA ligi ove sezone, Portland je peti na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i jednim porazom.

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