Košarkaš Portlanda Dža Morant odsustvovaće sa terena minimum četiri nedelje zbog povrede zadnje lože leve noge, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
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UŽASNA VEST ZA NAVIJAČE PORTLANDA! Morant van terena minimum četiri nedelje zbog povrede zadnje lože
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Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je plejmejker Trejl blejzersa i dvostruki ol-star NBA lige doživeo istegnuće drugog stepena.
Dža Morant Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
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Morent, koji je u Portland trejdovan ovog leta iz Memfisa, ove sezone u proseku beleži 15,8 poena, 5,5 asistencija i 2,5 skokova za ekipu Trejl blejzersa.
Nakon četiri odigrane utakmice u NBA ligi ove sezone, Portland je peti na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i jednim porazom.
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