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Najefikasniji u ekipi Igokee bio je srpski bek Lazar Stefanović sa 16 poena, uz pet skokova. Njegov sunarodnik Petar Kovačević je dodao 15 poena i pet skokova, Roman Pen je upisao 13 poena, dok je Haris Delalić postigao 12 poena.

U ekipi Cibone najefikasniji je bio Riki Mekgil sa 12 poena, uz sedam asistencija. Roko Badžim je dodao 11 poena, dok su Lovro Mazalin i Vinsent Mičel postigli po 10 poena.

Igokea je peta na tabeli Grupe A sa dve pobede i tri poraza, dok Cibona zauzima pretposlednje, deveto mesto sa skorom 1/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Igokea u Novom Mestu protiv Krke, a Cibona u Širokom Brijegu protiv Širokog.

(Beta)