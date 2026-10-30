Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Igokee bio je srpski bek Lazar Stefanović sa 16 poena, uz pet skokova. Njegov sunarodnik Petar Kovačević je dodao 15 poena i pet skokova, Roman Pen je upisao 13 poena, dok je Haris Delalić postigao 12 poena.

U ekipi Cibone najefikasniji je bio Riki Mekgil sa 12 poena, uz sedam asistencija. Roko Badžim je dodao 11 poena, dok su Lovro Mazalin i Vinsent Mičel postigli po 10 poena.

Igokea je peta na tabeli Grupe A sa dve pobede i tri poraza, dok Cibona zauzima pretposlednje, deveto mesto sa skorom 1/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu - Igokea u Novom Mestu protiv Krke, a Cibona u Širokom Brijegu protiv Širokog.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaUŽASNA VEST ZA NAVIJAČE PORTLANDA! Morant van terena minimum četiri nedelje zbog povrede zadnje lože
Košarka„NIKO ME NIJE UNIŠTAVAO!“ Karmelo Entoni progovorio o duelima sa Lebronom i Kobijem, brojke ga demantuju!
profimedia0606380884.jpg
KošarkaANHEL PEREZ SE HITNO OGLASIO ZBOG SUDIJA U ABA LIGI: "O kvalitetu suđenja može da se raspravlja uopšteno i subjektivno, ali..."
profimedia-0744681614.jpg
KošarkaJOKIĆ IMA PROBLEM KOJI SE NE MOŽE SAKRITI! Brojke otkrile SLABOST SRBINA – sve se promenilo posle povrede kolena!
Nikola Jokić

00:09
Đoan Penjaroja besan na Lamara Stivensa Izvor: Arena 1 Premium