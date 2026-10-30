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Studentski centar u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 31-godišnjim američkim plejmejkerom, koji nije imao klub otkako je napustio Bosnu na kraju prošle sezone.

Karaters je u ABA ligi prošle sezone u proseku beležio 8,8 poena, 4,3 asistencije, 1,8 skokova i 1,3 ukradene lopte za ekipu Bosne.

Pored Bosne, u karijeri je nastupao i za Dziki iz Varšave, Slovan iz Bratislave, Pelister, Široki, Sajens siti iz Jene, kao i u Američkoj razvojnoj profesionalnoj ligi (NBA G liga) za filijale Los Anđeles Klipersa i Denver Nagetsa.

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