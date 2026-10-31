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Denver Nagetsi hvataju zalet u NBA ligi. Ekipa iz Kolorada savladala je Finiks Sanse na gostovanju rezultatom 127:120, upisala treću pobedu u sezoni i trijumfalno započela nastup u novom izdanju NBA kupa.

Dok je Nikola Jokić dirigovao igrom, glavnu poentersku predstavu priredili su Džamal Marej i Kristijan Braun!

Srpski centar ponovo je pokazao zbog čega je jedan od najboljih košarkaša današnjice. Nije jurio poene niti pokušavao da po svaku cenu bude u centru pažnje, već je razigravao saigrače i kontrolisao igru Denvera.

Jokić je utakmicu završio sa 18 poena, 10 asistencija i sedam skokova, uz tri ukradene lopte i četiri izgubljene. Trostruki MVP tako je još jednom pokazao da ne mora da bude najefikasniji igrač na parketu da bi imao ogroman uticaj na rezultat.

Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Rafalna paljba Mareja i Brauna

Kada je reč o poenterskom učinku, Nagetsi su imali dvojicu raspoloženih košarkaša koji su potpuno zasenili domaćina. Džamal Marej ubacio je čak 39 poena, uz osam skokova i pet asistencija, a posebno je bio nezaustavljiv u drugom poluvremenu, kada je postigao čak 28 poena!

Kanađanin je iz igre šutirao 10/18, a iza linije za tri poena imao je nestvarnih 7/9. Njegova serija pogodaka u nastavku bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih Finiks nije uspeo da se vrati u meč.

Ništa manje impresivan nije bio Kristijan Braun. Mladi bek završio je utakmicu sa 31 poenom, a već u prvom poluvremenu pokazao je da je izuzetno raspoložen. Do odlaska na odmor ubacio je 22 poena, pogodivši svih šest pokušaja za tri poena, uz ukupno 8/10 iz igre!

Denver je utakmicu završio sa čak 20 pogođenih trojki iz 38 pokušaja, odnosno odličnih 52,6 odsto uspešnosti. Nagetsi su na poluvremenu imali čak 13 ubačenih trojki iz 20 pokušaja i vodili 71:67. Uz takvu šutersku predstavu, nije bilo mnogo načina da ih Finiks zaustavi.

Sraman potez Dilona Bruksa

Ipak, utakmicu je obeležio i incident koji je potpuno zasenio košarkaški spektakl. Dilon Bruks, jedan od najboljih igrača Finiksa do tog trenutka, napravio je potez zbog kojeg je momentalno morao u svlačionicu!

Tokom treće četvrtine, Bruks je pokušao da izvede šut iz okreta, a prilikom pokreta nogom je udario Džamala Mareja direktno u međunožje. Kanađanin je ostao na parketu, a sudije su odmah reagovale i pregledale snimak.

Odluka je bila oštra - Bruks je dobio "Flagrant 2 faul", što automatski znači isključenje sa utakmice. Posebno je zanimljivo da je do tog trenutka bio najefikasniji igrač Finiksa sa 22 poena, uz odličnih 8/10 iz igre i 4/5 za tri poena.

Njegov izlazak dodatno je otežao posao domaćinu. Denver je nakon incidenta nastavio da kontroliše utakmicu i u poslednju četvrtinu ušao sa prednošću 103:93.

Sansi su pokušavali da se vrate, ali Nagetsi nisu dozvolili da im pobeda izmakne. U završnici nijednom nisu ispustili vođstvo, a domaćin nije uspeo da priđe na manje od jednog poseda zaostatka.

U poraženom timu najefikasniji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, dok je Devin Buker na svoj 30. rođendan ubacio 20. Kolin Džilespi dodao je 16 poena i 10 asistencija sa klupe.

Ovim trijumfom Denver je stigao do skora 3-2 i prvi put ove sezone vezao dve pobede. Nagetsi su ujedno produžili pobednički niz protiv Finiksa na šest utakmica, koji traje još od Božića 2024. godine.

Jokić i društvo sada se okreću narednom izazovu, a pobeda u Arizoni sigurno će im dodatno podići samopouzdanje pred nastavak sezone.

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