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Denver Nagetsi hvataju zalet u NBA ligi. Ekipa iz Kolorada savladala je Finiks Sanse na gostovanju rezultatom 127:120, upisala treću pobedu u sezoni i trijumfalno započela nastup u novom izdanju NBA kupa.

Dok je Nikola Jokić dirigovao igrom, glavnu poentersku predstavu priredili su Džamal Marej i Kristijan Braun!

Srpski centar ponovo je pokazao zbog čega je jedan od najboljih košarkaša današnjice. Nije jurio poene niti pokušavao da po svaku cenu bude u centru pažnje, već je razigravao saigrače i kontrolisao igru Denvera.

Jokić je utakmicu završio sa 18 poena, 10 asistencija i sedam skokova, uz tri ukradene lopte i četiri izgubljene. Trostruki MVP tako je još jednom pokazao da ne mora da bude najefikasniji igrač na parketu da bi imao ogroman uticaj na rezultat.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Rafalna paljba Mareja i Brauna

Kada je reč o poenterskom učinku, Nagetsi su imali dvojicu raspoloženih košarkaša koji su potpuno zasenili domaćina. Džamal Marej ubacio je čak 39 poena, uz osam skokova i pet asistencija, a posebno je bio nezaustavljiv u drugom poluvremenu, kada je postigao čak 28 poena!

Kanađanin je iz igre šutirao 10/18, a iza linije za tri poena imao je nestvarnih 7/9. Njegova serija pogodaka u nastavku bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih Finiks nije uspeo da se vrati u meč.

Ništa manje impresivan nije bio Kristijan Braun. Mladi bek završio je utakmicu sa 31 poenom, a već u prvom poluvremenu pokazao je da je izuzetno raspoložen. Do odlaska na odmor ubacio je 22 poena, pogodivši svih šest pokušaja za tri poena, uz ukupno 8/10 iz igre!

Denver je utakmicu završio sa čak 20 pogođenih trojki iz 38 pokušaja, odnosno odličnih 52,6 odsto uspešnosti. Nagetsi su na poluvremenu imali čak 13 ubačenih trojki iz 20 pokušaja i vodili 71:67. Uz takvu šutersku predstavu, nije bilo mnogo načina da ih Finiks zaustavi.

Sraman potez Dilona Bruksa

Ipak, utakmicu je obeležio i incident koji je potpuno zasenio košarkaški spektakl. Dilon Bruks, jedan od najboljih igrača Finiksa do tog trenutka, napravio je potez zbog kojeg je momentalno morao u svlačionicu!

Tokom treće četvrtine, Bruks je pokušao da izvede šut iz okreta, a prilikom pokreta nogom je udario Džamala Mareja direktno u međunožje. Kanađanin je ostao na parketu, a sudije su odmah reagovale i pregledale snimak.

Odluka je bila oštra - Bruks je dobio "Flagrant 2 faul", što automatski znači isključenje sa utakmice. Posebno je zanimljivo da je do tog trenutka bio najefikasniji igrač Finiksa sa 22 poena, uz odličnih 8/10 iz igre i 4/5 za tri poena.

Njegov izlazak dodatno je otežao posao domaćinu. Denver je nakon incidenta nastavio da kontroliše utakmicu i u poslednju četvrtinu ušao sa prednošću 103:93.

Sansi su pokušavali da se vrate, ali Nagetsi nisu dozvolili da im pobeda izmakne. U završnici nijednom nisu ispustili vođstvo, a domaćin nije uspeo da priđe na manje od jednog poseda zaostatka.

U poraženom timu najefikasniji je bio Majls Bridžis sa 24 poena, dok je Devin Buker na svoj 30. rođendan ubacio 20. Kolin Džilespi dodao je 16 poena i 10 asistencija sa klupe.

Ovim trijumfom Denver je stigao do skora 3-2 i prvi put ove sezone vezao dve pobede. Nagetsi su ujedno produžili pobednički niz protiv Finiksa na šest utakmica, koji traje još od Božića 2024. godine.

Jokić i društvo sada se okreću narednom izazovu, a pobeda u Arizoni sigurno će im dodatno podići samopouzdanje pred nastavak sezone.