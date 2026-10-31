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Nikola Jović nikako da pronađe pravi ritam na početku nove NBA sezone!

Majami je prethodne noći slavio protiv Indijane sa ubedljivih 145:125, a srpski košarkaš nije iskoristio priliku da bljesne. Za nešto više od 15 minuta na parketu nije postigao nijedan poen, a zabrinjavajuće je što ovo nije izolovan slučaj, već nastavak lošeg perioda kroz koji prolazi.

Ekipa sa Floride odigrala je sjajnu napadačku utakmicu i stigla do druge uzastopne pobede, ali Jović nije uspeo da iskoristi priliku. Za 15 minuta i 32 sekunde imao je četiri skoka, tri asistencije i jednu ukradenu loptu, ali je šutirao 0/3 iz igre, uključujući 0/2 za tri poena.

Zanimljivo, Majami je sa njim na parketu imao plus 12, što pokazuje da njegov doprinos nije bio potpuno beznačajan. Ipak, kada se pogleda učinak u napadu, jasno je da srpski reprezentativac mora mnogo bolje. Posebno boli činjenica da je njegov tim ubacio čak 145 poena, a on nije uspeo nijednom da se upiše u strelce!

Spolstra gubi strpljenje?!

Da Jović ne prolazi kroz najbolji period, pokazuje i ono što se događalo pre utakmice sa Indijanom. Srpski košarkaš nije dobio ni minut u porazu od Dalas Maveriksa, pošto je trener Erik Spolstra odlučio da ga izostavi iz rotacije.

To je bio prvi put ove sezone da Jović ostane van igre odlukom stručnog štaba, nakon što je u prva tri meča imao ulogu jednog od rezervista. Spolstra je tada prednost dao Druu Smitu, dok je srpski košarkaš morao da čeka novu priliku.

Jović je i sam govorio o problemima sa kojima se suočava, ne krijući da mu situacija nije iznenađenje.

"Već sam prolazio kroz slične stvari. Ne mogu da kažem da to nisam očekivao. Ali što se više navikavate na takve situacije, lakše ih podnosite. Spreman sam za ono što sledi", poručio je srpski košarkaš, prenosi „Majami Herald“.

Ni trener Spolstra nije krio da od Jovića očekuje napredak, posebno kada je reč o mentalnoj stabilnosti i reakciji na teške trenutke. Govoreći o njegovom razvoju, istakao je značaj sposobnosti da ostane koncentrisan i nastavi da se bori čak i kada stvari ne idu željenim tokom.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovakav razvoj situacije posebno je zabrinjavajući ako se zna kakav je potencijal Jović pokazivao prethodnih sezona. U sezoni 2024/25 prosečno je beležio 10,7 poena, 3,9 skokova i 2,8 asistencija, uz 37,1 odsto uspešnosti u šutu za tri poena. Tada je delovalo da je na dobrom putu da postane važan deo budućnosti Majamija.

Međutim, prošla sezona donela je pad - prosečno 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije, uz samo 26,9 odsto šuta za tri poena. Sada se suočava sa novim problemima, a konkurencija u ekipi dodatno mu otežava put do značajnije uloge.

Majami je tokom leta doveo velika pojačanja, među kojima je i Janis Adetokumbo,pa je borba za minute u unutrašnjoj liniji postala još ozbiljnija. Jović će morati da pronađe način da se nametne i pokaže da zaslužuje veću ulogu.