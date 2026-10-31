Slušaj vest

Kraj savršenog niza Hjustona, a Bogdan Bogdanović neće po dobrom pamtiti teksaški derbi!

Roketsi su ispustili dvocifrenu prednost i izgubili od Dalas Maveriksa 116:111, a srpski reprezentativac je za nešto manje od 11 minuta zabeležio šest poena.

Bogdan na ovom meču nije uspeo da pronađe šuterski ritam. Za 10 minuta i 40 sekundi na parketu postigao je šest poena, uz samo jedan pogođen šut iz četiri pokušaja. Nije pogodio nijednu od dve trojke, ali je bio nepogrešiv sa linije slobodnih bacanja - 4/4. Upisao je i jedan skok, uz jednu izgubljenu loptu.

Nije to bio učinak kakav Bogdan želi, posebno nakon što je u prethodnim nastupima pokazao da može da bude značajan adut u napadu Hjustona. Ipak, minutaža od nešto više od deset minuta nije mu ostavila mnogo prostora da uhvati pravi ritam i nametne se u utakmici koja je bila izuzetno neizvesna.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Irving i Fleg blistali

Dalas je do velikog trijumfa predvodio fenomenalni Kajri Irving sa 35 poena, četiri skoka i devet asistencija. Iskusni plejmejker posebno je zablistao u drugom poluvremenu, kada je ubacio čak 26 poena i preuzeo odgovornost u najvažnijim trenucima.

Veliku pomoć imao je u Kuperu Flegu, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica od dolaska u NBA. Mladi košarkaš završio je meč sa 33 poena, devet skokova i šest asistencija, a njegovi potezi u završnici bili su izuzetno važni za preokret.

Dalas je tako još jednom pokazao da ume da ruši favorite. Maveriksi su prethodno zaustavili i Oklahoma Siti, a sada su na svom parketu naneli prvi poraz i do tada neporaženom Hjustonu.

Hjuston prokockao prednost

Roketsi su imali utakmicu u svojim rukama, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost. U jednom trenutku imali su dvocifreni plus, ali je Dalas serijom 22:6, koja je počela krajem treće i nastavila se u četvrtoj četvrtini, potpuno preokrenuo situaciju.

Irving je košem za vođstvo 102:100 praktično prelomio utakmicu, a Hjuston je u samoj završnici propustio nekoliko velikih prilika. Kevin Durent promašio je dva slobodna bacanja dok je njegov tim bio na samo dva poena zaostatka, a potom je i Ejmen Tompson propustio oba pokušaja sa linije penala.

Durent je uprkos tome bio najefikasniji u redovima Hjustona sa 28 poena, dok je Džabari Smit Džunior dodao 22. Fred Vanvlit završio je meč sa 16, a Ejmen Tompson sa 15 poena.

Dalas je slavio 116:111 i popravio učinak na četiri pobede i dva poraza, dok je Hjuston sada na 5-1. Tako je završena pobednička serija Roketsa, a Memfis Grizlisi ostali su jedini neporaženi tim u NBA ligi.