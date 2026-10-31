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Kakav potez Stefa Karija!

Jedan od najboljih šutera svih vremena priredio je šou za pamćenje - fantastičnom fintom bacio je Luku Dončića na parket, a onda hladnokrvno pogodio trojku! Snimak spektakularnog poteza munjevito se proširio društvenim mrežama i postao jedan od najkomentarisanijih detalja ove sezone!

Utakmica Golden Stejt Voriorsa i Los Anđeles Lejkersa donela je mnogo uzbuđenja, ali će se jedan trenutak posebno prepričavati. Na oko šest minuta do kraja treće četvrtine, Kari je nakon jednog preuzimanja počeo da ga "vrti" Luku serijom driblinga i promena pravca.

Slovenac je pokušavao da isprati svaki pokret, ali je u jednom trenutku potpuno izgubio ravnotežu i završio na parketu! Kari je iskoristio prostor koji mu se otvorio, povukao se iza linije za tri poena i pogodio trojku, dok je publika u dvorani "Čejs centar" eksplodirala.

Ni sam Kari nije mogao da sakrije oduševljenje onim što je upravo uradio – uhvatio se za glavu u neverici, kao da ni sam nije očekivao da će akcija izgledati toliko spektakularno. Američki mediji izdvojili su ovaj potez kao jedan od najupečatljivijih u dosadašnjem delu sezone, a snimak su podelili i zvanični NBA kanali.

Ipak, Dončić nije dozvolio da ga ovaj potez potpuno izbaci iz ritma. Već u narednom napadu Slovenac je pogodio trojku preko Gerija Pejtona II, a potom stavio prst na usta i pogledao ka publici, očigledno želeći da utiša navijače koji su ga provocirali.

Dakle, Luka je odgovorio na parketu, ali to nije sprečilo da Karijeva finta postane glavna tema na društvenim mrežama. Uostalom, nije mala stvar kada jedan od najboljih igrača današnjice završi na parketu posle driblinga 38-godišnjeg majstora.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić i Stef Kari Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Preokret Voriorsa

A sve se dogodilo u utakmici koja je imala gotovo neverovatan tok. Lejkersi su furiozno otvorili meč, dobili prvu četvrtinu 38:15 i u jednom trenutku imali čak 25 poena prednosti. Delovalo je da će ekipa iz Los Anđelesa rutinski stići do pobede.

Međutim, Golden Stejt je uzvratio istom merom - drugu deonicu dobio je 38:15 i na poluvreme otišao sa izjednačenim rezultatom. Voriorsi su potom preuzeli kontrolu, a u završnici potpuno slomili rivala.

Na kraju je na semaforu stajalo 112:95 za Golden Stejt, koji je tako stigao do treće uzastopne pobede, dok su Lejkersi ostali bez trijumfa uprkos sjajnom izdanju svog najboljeg igrača.

Kari je susret završio sa 31 poenom, šest asistencija i četiri skoka, uz osam pogođenih trojki iz 14 pokušaja. Dončić je bio najefikasniji na utakmici sa 37 poena, sedam skokova i pet asistencija, ali ni njegova sjajna statistika nije spasla Lejkerse.

Vredi istaći i istorijski podatak: Golden Stejt je postao prvi tim u eri merenja napadačkog vremena koji je uspeo da nadoknadi zaostatak od najmanje 23 poena posle prve četvrtine i stigne do izjednačenja već na poluvremenu.

Ipak, kada se bude pričalo o ovom susretu, mnogi će prvo pustiti snimak na kojem Kari jednim potezom šalje Dončića na parket, a zatim pogađa trojku kao da se ništa nije dogodilo!