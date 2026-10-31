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Na utakmici između Denver Nagetsa i Finiks Sansa viđen je incident koji je obeležio košarkaško veče u NBA ligi.

Dilon Bruks je tokom treće četvrtine, prilikom pokušaja šuta, nogom udario Džamala Mareja u međunožje, nakon čega je bek Denvera završio na parketu. Nikola Jokić i ostali igrači obe ekipe posmatrali su šta se dešava, a sudije su posle pregledanja snimka odlučile da isključe košarkaša Finiksa. Njegov potez izazvao je burne reakcije, a snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Incident se dogodio u trećoj četvrtini. Bruks je pokušao da izvede šut iz okreta preko Mareja, a tokom pada unazad ispružio je nogu i pogodio košarkaša Denvera u najosetljivije mesto. Marej je odmah završio na parketu, vidno uznemiren zbog bolnog udarca.

Sudije su najpre dosudile faul u napadu, ali su nakon pregledanja snimka promenile odluku. Bruksu je dodeljena "Flagrant 2" lična greška, što automatski znači isključenje. Kanađanin je tako morao ranije u svlačionicu, a njegov potez postao je jedna od glavnih tema NBA večeri.

Bruks isključen, Marej se previjao od bolova

Posebno je zanimljivo da je Bruks do tog trenutka igrao veoma dobru utakmicu. Za samo 20 minuta na parketu ubacio je 22 poena, uz šut 9/12 iz igre i četiri pogođene trojke. Bio je najefikasniji igrač Finiksa u trenutku kada je isključen.

Ipak, umesto da se posle meča priča o njegovom učinku, u centru pažnje našao se incident sa Marejem.

Zanimljivo je i da su dvojica košarkaša saigrači u reprezentaciji Kanade. Marej je nakon utakmice pokušao da smiri situaciju i nije želeo da optuži Bruksa za nameran udarac.

„Ne, naravno da nije. Šutira na koš. Možda je malo odglumio, ali ne mislim da je zaista pokušao da me udari u međunožje“, rekao je Marej.

Jokić i Nagetsi na kraju slavili

Dok se o Bruksovom potezu pričalo širom NBA lige, Denver je uspeo da završi posao na parketu i slavi protiv Finiksa rezultatom 127:120.

Najzaslužniji za trijumf bio je upravo Marej, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu i završio je sa 39 poena, osam skokova i pet asistencija. Nikola Jokić je upisao 18 poena, deset asistencija i sedam skokova, dok je Kristijan Braun dodao 29 poena.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Nagetsi su pogodili čak 20 trojki iz 38 pokušaja i tako stigli do nove pobede, dok Finiks nije uspeo da izbegne poraz.

Bruks je, s druge strane, od sjajnog individualnog izdanja stigao do ranijeg odlaska u svlačionicu. Njegov udarac Mareju i isključenje zasenili su dobar deo košarkaškog spektakla, a snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama.