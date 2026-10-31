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Posle dva poraza u duploj evroligaškoj nedelji, Partizan je saopštio nove informacije o zdravstvenom stanju trojice košarkaša koji su van stroja. Vanja Marinković, Derik Vilis i Tonje Džekiri nalaze se u različitim fazama oporavka, a iz Humske su konačno otkrili kada bi mogli ponovo da budu na raspolaganju Đoanu Penjaroji.

Iz Humske stižu jedna dobra i dve loše vesti!

Ono što svakako raduje navijače crno-belih jeste povratak kapitena Vanje Marinkovića. On se u potpunosti priključio treninzima i biće na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji već za naredni duel protiv Kluža. Njegov povratak predstavljaće značajno pojačanje za ekipu u trenutku kada joj je preko potrebno da izađe iz rezultatske krize.

1/12 Vidi galeriju Vanja Marinković Foto: Starsport

Ipak, situacija sa preostalom dvojicom povređenih košarkaša nije tako dobra.

Derik Vilis moraće još da sačeka povratak na parket. Nakon kontrolnih pregleda ustanovljeno je da bi mogao da se priključi ekipi tokom druge nedelje novembra.

Ni Tonje Džekiri još nije spreman za povratak. Centar Partizana nalazi se u procesu oporavka, a njegov zdravstveni status klub će nastaviti pažljivo da prati. Intenzitet treninga biće postepeno povećavan, u zavisnosti od reakcije njegovog tela na terapiju.

Prema trenutnim procenama, Džekiriju su potrebne još oko dve nedelje do potpunog oporavka.

Partizan je tako dobio važno pojačanje u vidu povratka kapitena, ali će Penjaroja još neko vreme morati da se snalazi bez Vilisa i Džekirija.