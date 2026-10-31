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Amerikanci su ozbiljno zagrizli za mladog srpskog košarkaša Matiju Lukića! Sedamnaestogodišnji talenat iz dana u dan privlači sve veću pažnju, a koliko je interesovanje za njega govori i podatak da ga u narednih osam dana očekuje prava američka turneja - obići će čak sedam prestižnih univerziteta koji žele da ga vide u svojim redovima!

1/6 Vidi galeriju Mladi srpski košarkaš - Matija Lukić Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Vest je objavio poznati američki košarkaški insajder Džonatan Dživoni, osnivač "DraftExpressa", koji je otkrio da Lukić od nedelje kreće u seriju zvaničnih poseta. Na njegovom rasporedu nalaze se "Boston College", "BYU", Djuk, NC Stejt, Severna Karolina, "UConn" i Juta, dok je i Vašington pokazao interesovanje za talentovanog Srbina.

O ovom slučaju već pišu i američki sportski mediji. Portal "Keeping It Heel" posebno je izdvojio Lukića kao jednog od najzanimljivijih međunarodnih talenata generacije 2027, dok je "Inside Carolin"a potvrdio da će ga uskoro ugostiti i Univerzitet Severne Karoline. Posebno je zanimljivo što će u programu Tar Hilsa važnu ulogu imati i trener Majkl Meloun, legendarni trener Denver Nagetsa.

Ko je Matija Lukić i zbog čega se za njega otimaju američki koledži?

Reč je o izuzetno talentovanom spoljnom igraču koji nastupa za španski "Casademont Saragosu", a već sada iza sebe ima rezultate kojima bi mogli da se pohvale i mnogo stariji košarkaši.

Poslednji put oduševio je košarkašku javnost na "Adidas Next Generation" turniru u Rijeci. Lukić je u finalu protiv Zentro Basketa ubacio neverovatnih 38 poena, uz sedam skokova i dve asistencije, što mu je donelo indeks korisnosti 46! Međutim, to nije bilo sve – srpski košarkaš proglašen je za MVP-a čitavog turnira, pošto je prosečno beležio 20,5 poena, 7,5 skokova i indeks korisnosti 28 po utakmici. Ove podatke potvrdila je i njegova Saragosa.

Ni reprezentativni nastupi nisu prošli nezapaženo. Na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina Lukić je prosečno postizao 16,1 poen, uz 4,4 skoka i 2,4 asistencije, a Srbija je stigla do finala i srebrne medalje. Posebno je blistao protiv Litvanije, kojoj je ubacio 27 poena, dok je u polufinalu protiv Turske postigao 20.

Dodatno priznanje stiglo mu je i u Istanbulu, gde je na premijernom NBA i FIBA kampu "Basketball Without Borders Next Up" osvojio MVP priznanje. Na tom događaju okupilo se 78 perspektivnih košarkaša iz čak 44 zemlje, a mladi Srbin uspeo je da se izdvoji među velikim brojem talenata.

Zanimljivo je i da Lukić ima pravo da razmatra mogućnost nastavka karijere u američkoj koledž košarci, što je posebno značajno za njegov naredni korak. Španski klub mu, prema pisanju američkih medija, omogućava da istraži NCAA opciju.

Jedno je sigurno, interesovanje za mladog Srbina postaje sve ozbiljnije. Sedam zvaničnih poseta za svega osam dana, uz još jedan veliki univerzitet koji prati situaciju, dovoljno govore o tome koliko je njegovo ime postalo zanimljivo na američkom tržištu.

Lukić sada ima priliku da iz prve ruke upozna neke od najpoznatijih košarkaških programa u SAD i proceni gde bi mogao da nastavi razvoj. Za momka koji je tek napunio 17 godina, ovo je ogroman korak, a čini se da je pred njim veoma uzbudljiv period karijere.